Huyện Bá Thước đảm bảo an toàn công trình thủy điện trong mùa mưa lũ

Huyện Bá Thước có 2 nhà máy thủy điện là Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 và 2 với công suất thiết kế 140 MW dược xây dựng trên dòng chính sông Mã do Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2 trên địa bàn xã Điền Lư (Bá Thước).

Để đảm bảo an toàn hệ thống nhà máy thủy điện trong mừa mưa lũ, ngay từ đầu năm 2021 công ty đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; rà soát cập nhật bổ sung, phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai, quy chế phối hợp với địa phương. Rà soát phương án thông tin, liên lạc, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống; tuân thủ thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình, đập, hồ chứa và vùng hạ du; xây dựng các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý; chuẩn bị thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm quy trình vận hành, xả lũ an toàn; phối hợp với các chủ đập trên lưu vực sông Mã vận hành, điều tiết xả lũ . Ngoài ra, công ty đã kiểm tra, bảo dưỡng các hạng mục công trình, chuẩn bị vật tư dự phòng, xây dựng kịch bản và thực hiện diễn tập để chủ động trong các tình huống; hoàn thành duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình, thiết bị các tổ máy, thay mới cáp dầu để sẵn sàng đón lũ năm 2021.

Khắc Công