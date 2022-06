Hướng sản xuất mới của nông trại Nhung Farm

Nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày một gia tăng; đồng thời, đại dịch COVID-19 bùng nổ, hàng nghìn tấn hoa quả, trái cây bị tồn ứ, hư hỏng tại các cửa khẩu... nông sản Việt Nam cần những hướng đi mang tính ổn định lâu dài hơn, cụ thể là chuyển dần sang các loại sản phẩm chế biến thay vì chỉ xuất khẩu đồ tươi sống. Từ thực tế đó, HTX nông nghiệp xanh, công nghệ cao Hồng Nhuệ, xã Hoằng Thắng, Hoằng Hóa (còn gọi là Nông trại Nhung Farm) do chị Lê Thị Nhung làm chủ đã ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và chế biến dưa lưới bao tử ngâm giấm mơ được nhiều khách hàng tin dùng.

Chị Lê Thị Nhung, chủ HTX nông nghiệp xanh, công nghệ cao Hồng Nhuệ giới thiệu sản phẩm mới dưa bao tử ngâm giấm mơ với đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam.

Chị Nhung chia sẻ: “Sản phẩm dưa lưới bao tử ngâm giấm mơ có yêu cầu khắt khe từ khâu chọn nguyên liệu phải là các sản phẩm Organic thực sự tốt cho sức khỏe. Dưa tươi ngon ngâm với giấm mơ cổ truyền lên men từ quả mơ tươi hoàn toàn tự nhiên, đường, tỏi, ớt cùng một số gia vị kèm theo như rau mùi, cà rốt... Đặc biệt, dưa lưới bao tử được sử dụng phải là những trái non được thụ phấn 5 - 7 ngày, to bằng quả trứng sẽ cho độ ngọt đậm, rất giòn. Đây là món ăn mang hương vị truyền thống của Việt Nam. Ngâm ủ theo phương pháp mới, sau khi được sơ chế đầy đủ gia vị còn trải qua bước hấp tiệt trùng 5 phút, giúp loại bỏ các vi khuẩn lên men không cần thiết và giúp bảo quản sản phẩm được lâu hơn so với các sản phẩm muối thông thường theo cách cổ truyền. Sản phẩm có thời hạn bảo quản khá lâu (6 tháng)".

Sản phẩm đã được chị Nhung tham gia dự thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức và lọt vào vòng chung kết. Hiện sản phẩm chủ yếu được bán tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP 3 sao trong tỉnh và các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng... Nông trại tạo việc làm cho từ 9 - 15 lao động, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng...

Phát triển kinh tế nông nghiệp xanh được xem là lĩnh vực khó, vợ chồng chị Nhung cũng trải qua nhiều gian nan, vất vả. Vợ chồng chị luôn trăn trở trước gian khó, cực nhọc của những người nông dân quê mình bị thất thu do mưa, bão, được mùa rớt giá... Năm 2019, sau thời gian bàn bạc, lựa chọn, vợ chồng chị Nhung đã thuê lại 2 khu đất ở 2 xứ đồng khác nhau của các hộ nông dân xã Hoằng Thắng. 2 khu đất này vốn canh tác kém hiệu quả, do chất đất và hệ thống tưới tiêu không chủ động. Vợ chồng chị dành phần lớn diện tích trồng theo mô hình nhà màng và trồng hữu cơ, đầu tư hệ thống kênh mương thoát nước, lắp đặt nhà màng, hệ thống tưới tự động... với số vốn hàng tỷ đồng. Trước khi bén duyên với nghề nông, vợ chồng chị đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật nên việc hoạch toán chi phí đầu tư, phương thức sản xuất rất kỹ lưỡng. Qua những vụ đầu, mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết, giá cả thị trường nhưng nhìn chung năng suất vẫn đạt khá, 16 tấn/vụ, trừ chi phí bình quân lợi nhuận vài trăm triệu đồng. Phần lợi nhuận này, anh chị dành làm vốn quay vòng đầu tư tiếp cho nông trại.

Chị Nhung cho biết: “Các loại rau củ khác cũng được trồng hoàn toàn tiêu chuẩn hữu cơ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời hàm lượng dinh dưỡng vitamin trong rau củ được bảo toàn. HTX còn phát triển thêm trái dâu tây và liên kết với các hộ nông dân trồng rau củ quả tại xã như: khoai tây, dưa vàng, dưa lưới, dưa lê, dưa hấu các loại. Vẫn trên diện tích canh tác của mình, các hộ được HTX hướng dẫn kỹ thuật và quy trình chăm sóc, cam kết không hóa chất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ, đảm bảo đúng quy trình VietGAP...”.

Hướng đi mới của HTX đang tạo động lực cho vợ chồng chị Nhung và những lao động làm việc tại đây tích cực sản xuất và có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo trong quá trình lao động. Vừa qua, HTX đã vinh dự đón đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các tổ chức hợp tác quốc tế đến thăm và tìm hiểu mô hình kinh tế của phụ nữ nông thôn.

Đây là mô hình kinh tế điển hình cần được nhân rộng, góp phần thay đổi nhận thức của hội viên, phụ nữ từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động, bảo đảm cung cấp ra thị trường những thực phẩm an toàn, vì sức khỏe cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Hà