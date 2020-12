Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn theo hướng VietGAPH tại xã Hoàng Giang

Thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food được bày bán tại cửa hàng ở xã Hoàng Giang (Nông Cống).

Nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, thời gian qua, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Nông Cống đã ứng dụng thành công mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết khép kín, áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn VietGAPH.

Mô hình chăn nuôi của bà Đậu Thị Xuân, thôn 2, xã Hoàng Giang là một trong những mô hình điển hình, được quản lý chặt chẽ về con giống, dịch bệnh và sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi, tạo ra sản phẩm thịt lợn bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mang lại thu nhập cao. Áp dụng tiêu chuẩn chăn nuôi VietGAPH từ nhiều năm nay nên sản phẩm lợn thịt của trang trại chăn nuôi lợn của gia đình bà Đậu Thị Xuân đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh đánh giá cao. Trong các lần kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm đều bảo đảm an toàn, không có dư lượng chất kháng sinh, không chất cấm, không chất tạo nạc; chất thải chăn nuôi được xử lý, bảo đảm vệ sinh thú y và môi trường. Được biết năm 2016, ngay từ khi bắt đầu phát triển trang trại chăn nuôi lợn, gia đình bà Xuân đã quyết định đầu tư chuồng trại chăn nuôi khép kín theo hướng bảo đảm an toàn sinh học theo tiêu chuẩn VietGAPH. Trang trại được thiết kế khoa học, phân khu riêng biệt để thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng bệnh, với 4 khu vực gồm: chuồng bầu, chuồng đẻ, cai sữa và khu chuồng lợn nuôi thương phẩm. Sau khi hoàn thiện hệ thống chuồng trại, bà lựa chọn nguồn giống có nguồn gốc xuất xứ, được kiểm dịch về nuôi. Do áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt nên đàn lợn trong trang trại phát triển tốt, an toàn dịch bệnh. Hiện đàn lợn trong trang trại của bà Xuân luôn duy trì khoảng 1.500 lợn thịt, 240 lợn nái và 34 lợn ông bà. Lợn được nuôi trên đệm lót sinh học nên vấn đề vệ sinh được bảo đảm, không có mùi hôi. Bên cạnh đó, trang trại đã sử dụng công nghệ vi sinh làm gia tăng sức đề kháng, tăng hiệu suất sử dụng thức ăn, lợn ăn hết khẩu phần, vừa đạt hiệu quả kinh tế, vừa giảm phát thải tối đa khí độc, chất thải ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, gia đình bà Xuân tự sản xuất ra con giống để nuôi nên giảm được chi phí sản xuất và kiểm soát tốt nguy cơ dịch bệnh. Riêng trong năm 2019, mặc dù ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng gia đình bà Xuân vẫn thu lãi trên 2 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, trung bình mỗi tháng, bà Xuân xuất chuồng trên 30 tấn lợn thương phẩm, sau khi trừ chi phí, thu lãi 800 triệu đồng. Để chủ động đầu ra, gia đình bà nuôi theo hình thức gối lứa, tháng nào cũng có lợn xuất bán.

Cùng với đó, từ đầu năm 2020, gia đình bà Xuân đã đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung và các cửa hàng thực phẩm sạch, để cung ứng các loại sản phẩm từ lợn bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, từ trang trại tới bàn ăn. Khâu sơ chế các sản phẩm từ thịt lợn cũng được thực hiện nghiêm với khu sơ chế riêng biệt, tuân thủ theo đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện, ngoài các sản phẩm thịt lợn tươi đóng gói có mã vạch, ghi rõ ngày chế biến được bày bán tại cửa hàng, gia đình bà Xuân còn có các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn sạch, như: Giò, chả, ruốc, nem chua... Các sản phẩm đều được người dân trong huyện biết đến và ưa chuộng với thương hiệu thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food. Sản phẩm thịt lợn tươi và các sản phẩm từ thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food được UBND huyện Nông Cống công nhận là sản phẩm OCOP cấp huyện, đồng thời được huyện Nông Cống chọn là sản phẩm đăng ký công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020. Hiện nay, trang trại của gia đình bà đang tập trung chăm bảo vệ, chăm sóc đàn lợn để xuất bán phục vụ nhu cầu thị trường trong những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Thành công từ trang trại của gia đình bà Đậu Thị Xuân với thương hiệu thịt lợn sạch Xuân Hiếu Food tiếp tục khẳng định hiệu quả bền vững của mô hình chăn nuôi được đầu tư hiện đại, theo hướng an toàn sinh học.

Lương Khánh