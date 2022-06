Hiệu quả chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn ở Bá Thước

Sau 15 năm thực hiện Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn (gọi chung là Quyết định 31), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Bá Thước đã tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ gia đình không thuộc hộ nghèo ở các xã vùng khó vay vốn phát triển sản xuất.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Trương Văn Liên ở xã Điền Lư có điều kiện phát triển kinh tế.

Cùng cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bá Thước đến thăm gia đình anh Trương Văn Liên ở thôn Riềng, xã Điền Lư, anh Liên cho biết: Trước đây, gia đình nhận khoán 10 ha đất 02 của Nhà nước do bố mẹ để lại, nhưng do chưa có kiến thức về sản xuất, cũng như không có vốn đầu tư nên diện tích đất này gia đình chỉ trồng cây luồng và được chăm sóc theo phương thức truyền thống, do vậy chất lượng cây luồng không được cao dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Được hội nông dân xã tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bá Thước, anh được vay 30 triệu đồng theo Quyết định 31. Cùng với đó, anh được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi 7 ha luồng bị suy thoái sang đầu tư trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, như: bưởi Diễn, bí đao, ngô, lạc và các loại cây ngắn ngày. Tận dụng quỹ đất, anh trồng cây cỏ voi chăn nuôi thêm 11 con bò..., mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Bá Thước, cho biết: Huyện Bá Thước hiện có 21 xã, thị trấn thì có tới 20 xã được thụ hưởng Quyết định 31. Để triển khai thực hiện hiệu quả quyết định này, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các xã tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân hiểu về Quyết định 31; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện chương trình tín dụng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Tính đến hết tháng 5-2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bá Thước đã cho 2.979 hộ vay, với tổng dư nợ đạt 114 tỷ đồng. Để nguồn vốn vay hiệu quả, phòng giao dịch đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện ủy thác vay vốn để người dân dễ tiếp cận với nguồn vốn. Các hội đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, bình xét cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ, đôn đốc người vay trả nợ, trả lãi, hướng dẫn cách thức sản xuất, làm ăn đạt hiệu quả.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi cùng với sự đầu tư đúng hướng vào các mô hình kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh đã giúp hàng nghìn hộ dân các xã vùng khó ở huyện Bá Thước có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn.

Bài và ảnh: Vũ Khắc