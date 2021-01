Hiệu quả áp dụng máy thu lưới thủy lực trong khai thác thủy sản

Trong những năm qua, ngư dân ở các địa phương trong tỉnh đã chủ động đầu tư ứng dụng máy tời thu lưới thủy lực giúp giải phóng sức lao động, bảo đảm an toàn trong sản xuất và mang lại giá trị kinh tế cao hơn trong mỗi chuyến đi biển.

Tàu cá của ngư dân phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn) ứng dụng máy thu lưới tời thủy lực.

Trước đây, phần lớn ngư dân ở các địa phương ven biển sử dụng hệ thống tời cơ thu lưới trên tàu cá nên tốc độ thu lưới chậm, sử dụng nhiều lao động ở nhiều công đoạn khác nhau. Ngoài ra, ngư dân phải trực tiếp dùng tay để kéo dây và thu lưới trong điều kiện lênh đênh trên biển, nên gặp nhiều rủi ro. Trước thực trạng trên, ngư dân ở các địa phương trong tỉnh đã đầu tư lắp đặt máy tời thu lưới thủy lực trên tàu cá và ứng dụng rộng rãi cho nhiều chủng nghề sản xuất xa bờ, như: lưới rê hỗn hợp, chụp mực, lưới vây... Tùy theo kích cỡ tàu cá mà ngư dân chọn lựa lắp đặt hệ thống máy tời thu lưới thủy lực kéo lưới phù hợp. Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại, máy còn có ưu điểm là hệ thống thủy lực làm việc êm, không gây tiếng ồn, tháo lắp dễ dàng, dễ sử dụng, phù hợp cho các loại tàu cá khai thác, ngay cả với những tàu đánh cá có diện tích chật hẹp. Sau thời gian ứng dụng máy thu lưới thủy lực trên tàu cá, ông Trịnh Tứ Thuận, phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn), cho biết: Tàu lắp hệ thống máy tời thủy lực cho năng suất, sản lượng khai thác cao hơn so với tàu lắp tời cơ truyền thống. Sử dụng máy tời thu lưới thủy lực có thể trang bị được thêm từ 120 - 150 cheo lưới, do thời gian thu lưới nhanh hơn. Mức độ an toàn đối với người lao động khi sử dụng hệ thống tời thủy lực cao hơn so với tời cơ truyền thống rất nhiều. Hệ thống tời thủy lực làm việc êm, không gây tiếng ồn, có khả năng thay đổi tốc độ và đảo chiều quay, xoay chuyển nhanh nhạy hơn máy tời cơ trong thao tác thu lưới, kéo cá lên tàu. Trong khi ngư dân không phải tốn quá nhiều công sức thu lưới, lao động an toàn hơn.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy sản, lợi nhuận của các tàu cá đầu tư lắp đặt máy tời thủy lực phục vụ khai thác thủy sản xa bờ cao hơn 15,1% so với những tàu không lắp đặt hệ thống này. Thu nhập trung bình của lao động trên tàu lưới chụp lắp tời thủy lực khoảng 9,8 triệu đồng/tàu/tháng, cao hơn khoảng 1,5 lần so với tàu lắp tời truyền thống. Cùng với đó, mỗi tàu cá giảm 2 - 3 thuyền viên trên tàu lưới chụp khi áp dụng hệ thống tời thủy lực, điều này góp phần giải quyết tình trạng thiếu lao động đi biển trên các tàu khai thác xa bờ hiện nay. Tốc độ thu lưới của tàu khi sử dụng hệ thống tời thủy lực (khoảng từ 20 - 32 vòng/phút) nhanh hơn tàu lắp tời cơ truyền thống (khoảng từ 12-16 vòng/phút) nên cá được đưa vào hầm bảo quản nhanh hơn, chất lượng cá tươi và tốt hơn. Qua đó, tăng 2 - 3 mẻ lưới/đêm, do giảm thời gian thu lưới. Tuy nhiên, nhiều ngư dân cải hoán tàu cá để lắp đặt tời thủy lực phải cải tạo lại boong, hầm... và đầu tư mua máy thủy lực kinh phí nhiều, đa phần ngư dân điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên để sử dụng máy vào sản xuất ban đầu gặp khó khăn. Vì thế, ngư dân mong muốn Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân trong việc đầu tư trang thiết bị hiện đại trên tàu cá phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Việc ứng dụng máy tời thủy lực trong khai thác hải sản nhằm tăng năng suất lao động, từng bước tháo gỡ tình trạng thiếu lao động nghề biển như hiện nay, hướng đến phát triển nghề cá hiện đại.

Bài và ảnh: Hải Đăng