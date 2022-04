Hậu Lộc phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững

Cùng chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi thủy sản, đồng chí Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc Trịnh Xuân Hán, phấn khởi chia sẻ: Năm 2022, xã Hòa Lộc tiếp tục chỉ đạo người dân chuyển một số diện tích đất sản xuất muối kém hiệu quả và vùng ven đê nhiễm mặn sang sản xuất mô hình trang trại tổng hợp như lúa - cá, mở rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp, công nghệ cao...

Một góc khu nuôi tôm công nghiệp áp dụng công nghệ cao tại xã Hòa Lộc.

Đối với diện tích chưa đủ điều kiện nuôi công nghiệp, xã sẽ nuôi xen canh hoặc luân canh đa thời vụ các đối tượng như tôm rảo, cua, cá và đưa một số đối tượng mới vào thả nuôi. Đến tháng 3-2022, xã Hòa Lộc đã chuyển đổi được 83 ha sản xuất lúa kém hiệu quả và đồng làm muối cho thu nhập thấp sang nuôi tôm thẻ chân trắng và các đối tượng nuôi khác như tôm sú, cá mú,... nâng tổng diện tích nuôi nước lợ toàn xã lên hơn 110 ha. Trong đó, có 15 ha nuôi công nghiệp áp dụng công nghệ cao. Toàn xã có gần 100 hộ với khoảng 250 lao động tham gia nuôi trồng thủy sản. Thu nhập bình quân của các chủ đồng đạt 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/ha/vụ. Ngoài ra còn giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ. Hàng chục hộ gia đình trong xã có kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn vốn đầu t­ư xây dựng hệ thống cống, cải tạo ao đầm đúng kỹ thuật, mua con giống đảm bảo chất lượng đã làm giàu từ nghề nuôi thủy sản. 100% diện tích nuôi nước lợ trên địa bàn xã đã được nuôi đa con, đa canh và đa thời vụ, luân canh, xen canh các đối tượng thủy sản khác (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua là đối tượng chính được nuôi luân canh, xen canh đa thời vụ với tôm rảo, rau câu và các loại cá), giá trị tăng cao hơn khoảng 50%. Năm 2021, giá trị nuôi trồng thủy sản của xã Hòa Lộc tăng 2,5 lần so với năm 2015.

Điển hình như anh Đỗ Văn Hải, chủ ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Hòa Lộc, nhận thầu của xã gần 3 ha đồng muối kém hiệu quả và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ao nuôi tôm thẻ chân trắng từ 2 - 3 vụ/năm. Toàn bộ diện tích nuôi công nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới, nhà bạt cho hiệu quả cao. Theo kinh nghiệm của anh Hải: Nuôi tôm thẻ chân trắng có nhiều cái lợi, đó là thời gian nuôi ngắn (khoảng 80 ngày) cho thu hoạch tôm thương phẩm. So với tôm sú, tôm thẻ chân trắng dễ nuôi do chịu đ­ược môi trường thay đổi, thích nghi với độ mặn, chịu đ­ược nhiệt độ thấp, tôm phàm ăn, cho năng suất cao. Do chi phí sản xuất thấp nên giá thành tôm thẻ chân trắng thương phẩm thấp, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Để nuôi tôm thẻ chân trắng thành công cần nguồn vốn lớn đầu tư­ cơ sở hạ tầng đồng bộ; chọn mua được con giống sạch bệnh; quản lý tốt môi trường nuôi để không xảy ra dịch bệnh và có cơ sở tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Để phấn đấu năm 2022 đạt mục tiêu tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng trên 47.500 tấn thủy sản trở lên, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt trên 12.500 tấn, huyện Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng ven biển. Hiện nay, huyện Hậu Lộc đưa 1.855 ha vào nuôi trồng thủy sản, trong đó: nước mặn 570 ha, nước lợ 505 ha, nước ngọt 780 ha. UBND huyện và các xã đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn hướng dẫn chủ đồng kỹ thuật cải tạo ao đầm, nuôi tôm hiệu quả, quản lý môi trường nuôi, lịch thời vụ, mật độ thả giống phù hợp cho tôm, ngao,... nuôi sinh trưởng, phát triển tốt. Tăng cư­­ờng công tác quản lý Nhà nư­ớc về phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát các đối tượng đư­­a giống tôm đến địa phương bán phải có đủ các giấy tờ đã chứng nhận kiểm dịch tại nơi sản xuất. Tập trung chỉ đạo tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất thủy sản theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao với diện tích 45 ha, tập trung ở các xã: Hòa Lộc, Đa Lộc, Xuân Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc... Khuyến khích phát triển các mô hình siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt, nhà màng tại một số xã. Kêu gọi đơn vị, cá nhân đầu tư vùng nuôi thủy sản tập trung với diện tích trên 300 ha tại 2 xã Đa Lộc, Xuân Lộc.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn cho biết: Hậu Lộc có lợi thế cả nuôi nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Các năm vừa qua, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi vùng nuôi được quan tâm đầu tư, đã và đang phát huy hiệu quả. Một số mô hình nuôi công nghiệp, áp dụng quy trình thực hành nuôi VietGAP bảo đảm môi trường và an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được nhân rộng, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người nuôi. Vùng nuôi ngao Bến Tre của huyện đang từng bước thực hiện các khâu kiểm soát để đủ điều kiện nằm trong chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ tại thị trường khối EU, nhằm nâng giá trị cao hơn từ 3 - 4 lần hiện nay. Đồng thời, xây dựng sản phẩm OCOP ngao Hậu Lộc nhằm nâng cao giá trị con ngao. Cùng với việc vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh, huyện đã ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành thủy sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại và thị trường tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy sản tập trung; nghiên cứu và nhân rộng công nghệ sinh sản đối với giống cua, ngao, tôm sú; phát triển vùng nuôi thủy sản thâm canh tập trung ứng dụng công nghệ cao. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã vùng triều nuôi đa con, đa canh và đa thời vụ, quan tâm phát triển đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao như­ tôm thẻ chân trắng... Thực hiện mục tiêu năm 2025 tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 2.014 ha, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã chuyển hàng trăm ha đất trồng lúa sâu trũng và đất sản xuất muối kém hiệu quả, vùng ven đê nhiễm mặn sang sản xuất theo mô hình trang trại tổng hợp như lúa - cá, nuôi thủy sản nước lợ theo hướng đa dạng đối tượng nuôi.

