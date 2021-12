Hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” của Lê Gia

Khi chàng trai trẻ Lê Anh, sinh năm 1985, quê ở xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) nung nấu ý định đưa nước mắm truyền thống của cha ông “xuất ngoại”, nhiều người không tránh khỏi quan ngại, bởi vì để có “chỗ đứng” ở những thị trường khó tính đòi hỏi phải vượt qua rất nhiều rào cản. Song, với quyết tâm “vươn ra biển lớn”, Lê Anh đã nỗ lực hết mình và thành công trên hành trình đầy gian khó ấy.

Viết nên giấc mơ quảng bá ẩm thực

“Để vươn ra biển lớn cần làm thật tốt trên sân nhà. Trong điều kiện còn hạn chế về nguồn lực tài chính cũng như kinh nghiệm làm thị trường, Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia (mắm Lê Gia) đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi, chất lượng chính là yếu tố quyết định sự thành công bền vững của sản phẩm, là tiền đề vững chắc cho phát triển thị trường sau này. Và khi sản phẩm được người tiêu dùng trong nước đón nhận và phản hồi tích cực thì phải tìm cách đưa nó đến với mâm cơm cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế”, đó là chia sẻ của anh Lê Anh khi đề cập đến việc mang “văn hóa ẩn thực” truyền thống của cha ông đến xứ người.

Sự xuất hiện và được tin dung tại các hệ thống siêu thị uy tín là tiền đề giúp Lê Gia có thể xuất khẩu các sản phẩm mắm truyền thống.

Anh Lê Anh cho biết thêm: Xuất khẩu sản phẩm đi các thị trường khó tính như: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Cộng hòa Séc đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và rào cản. Các nước rất quan tâm đến chất lượng, tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm; các điều kiện khác như: môi trường làm việc của người lao động, tiêu chuẩn cộng đồng, xã hội... Do đó, Lê Gia rất tích cực trong khâu chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bằng tiếng Anh, tìm hiểu yêu cầu của thị trường đích để chuẩn bị sản phẩm cho phù hợp. Thị trường nước ngoài yêu cầu rất khắt khe về bao bì, từ chất liệu đến nắp nút, tính an toàn và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Vì thế, Lê Gia đã đầu tư nắp nút chai được thiết kế điều chỉnh lượng rót, hoặc lấy sản phẩm ra dễ dàng - đó là một trong những điểm cộng mà các sản phẩm của Lê Gia đáp ứng được.

Ngoài ra, mỗi thị trường nước ngoài lại cũng có những yêu cầu riêng cần tham vấn chuyên gia để có cách điều chỉnh hoặc diễn giải cho phù hợp. Cũng may là Lê Gia làm mắm truyền thống không can thiệp phụ gia hay công nghệ nên có thuận lợi và ngay từ ban đầu Lê Gia đã nhận được sự đồng hành của 2 chuyên gia - những người nặng lòng với nghề nước mắm truyền thống đó là Tiến sỹ Trần Thị Dung, chuyên gia an toàn thực phẩm Vũ Thế Thành.

Chuyên gia Vũ Thế Thành tại nhà thùng mắm Lê Gia.

Mặt khác, Lê Gia cũng tích cực tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại, qua đó có thêm thông tin, thêm kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, tiếp cận các nguồn kênh thông tin của tham tán thương mại, Cộng đồng người Việt ở nước ngoài của những nước có đồng người Việt sinh sống. Tích cực hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động kết nối xã hội (ví dụ như là đối tác quan trọng chương trình Doanh nghiệp xã hội của Đại học Sydney theo chương trình New Colombo của Chính phủ Úc).

Sản phẩm Lê Gia đáp ứng yêu cầu chất lượng khắt khe vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Từ cách làm trên, năm 2021 Lê Gia có quy mô sản xuất 800.000 lít nước mắm/năm và 200 tấn mắm tôm, mắm tép/năm. Sản phẩm Mắm Lê Gia đang được bán tại hệ thống siêu thị: Vinmart, Vinmart+, Aeon, BigC/Top Market/Go, Co.op Mart, MM Mega marker các cửa hàng thực phẩm sạch (Sói Biển, Bác Tôm,Tâm Đạt, Biggreen, Vorganic, Cleverfood….) và nhiều đại lý trên toàn quốc. Sản phẩm “nước mắm cho bé” là sản phẩm bán tốt tại các hệ thống mẹ và bé uy tín (Concung, Bibomart, Kidplaza, shoptretho…) hệ thống Vinmart+ và các shop mẹ và bé trên toàn quốc. Đặc biệt, mắm Lê Gia đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hồng Kong, Đài Loan, Sec, Hàn Quốc, Nam Phi, Lào, Nga…

Lê Gia rất tích cực tham gia các hội chợ, kết nối giao thương để tìm cơ hội xuất khẩu.

Và hạnh phúc vỡ òa ...

“Lần đầu tiên Lê Gia xuất khẩu sản phẩm mắm sang thị trường nước ngoài, sau đó nhận được tin nhắn của đồng bào mình ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… rằng được sử dụng mắm Lê Gia, họ thấy ấm áp và vợi đi nỗi nhớ quê hương, vợ chồng em vô cùng hạnh phúc vì những nỗ lực, mong nuốm, khát vọng mang sản phẩm truyền thống của cha ông ra xứ người đã phần nào được được đền đáp xứng đáng”, anh Lê Anh chia sẻ.

Các sản phẩm mắm Lê Gia tại kệ siêu thị Cộng hòa SEC.

Ông chủ Lê Gia cho biết thêm, nước mắm là linh hồn ẩm thực và là “hộ chiếu” ẩm thực của người Việt mình. Không có nước nào có nét văn hóa ẩm thực độc đáo, gắn với mắm như Việt Nam. Lê Gia quan niệm, việc xuất khẩu được nước mắm không chỉ là hoạt động thương mại thuần túy mà còn là “ xuất khẩu văn hóa” của cha ông đến với bạn bè quốc tế và cũng giúp cho những người con xa xứ luôn được gần gũi và nhớ về quê hương. Tuy việc xuất khẩu hiện tại của Lê Gia cũng mới bắt đầu và mới chỉ có những đơn hàng nhỏ, song đó là nguồn động viên lớn lao cho tập thể Lê Gia luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành sứ mệnh “mang nước mắm Việt lên bàn ăn Thế giới”.

Tô Dung