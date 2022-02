Giữ đà tăng trưởng - tiền đề hiện thực hóa các mục tiêu mới

Sầm Sơn là thành phố trẻ đang nắm giữ nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, trước nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nhằm vừa khống chế dịch bệnh, vừa giữ đà tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Để giữ đà tăng trưởng kinh tế - xã hội, Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả, năm 2021, thành phố có 30/32 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) năm 2021 ước tăng 18% so với cùng kỳ. Tỷ trọng các ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 6,89%, giảm 4,71%; công nghiệp - xây dựng chiếm 59,05%, tăng 30,55%; dịch vụ chiếm 34,06%, giảm 25,84% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của thành phố; giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 9.270 tỷ đồng, đạt 134,4% kế hoạch, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Sản lượng nông, lâm, thủy sản vượt kế hoạch, nhưng giá trị sản xuất giảm so với cùng kỳ và kế hoạch; giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 1.082 tỷ đồng, đạt 88,8% kế hoạch, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, trong đó, du lịch không đạt kế hoạch cả về lượt khách lẫn doanh thu; song thành phố cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2021. Hoạt động thương mại vẫn tăng trưởng, giá cả các mặt hàng cơ bản ổn định; tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) toàn ngành ước đạt 5.348 tỷ đồng, đạt 72,5% kế hoạch, giảm 13,2% so cùng kỳ.

Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt kết quả cao, vượt dự toán tỉnh giao; chi ngân sách đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cụ thể, tổng thu ngân sách đạt 717,965 tỷ đồng, bằng 149% dự toán tỉnh giao, bằng 60% dự toán HĐND thành phố giao. Chi ngân sách ước đạt 949,076 tỷ đồng, bằng 189,2% dự toán tỉnh giao, bằng 97,1% so với dự toán HĐND thành phố giao. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 về cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của thành phố. Đến nay đã giải ngân 136,943/136,943 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố giao, đạt tỷ lệ 100%; giải ngân 65,147/96 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, Trung ương giao, đạt 68% kế hoạch. Tổng huy động vốn đầu tư trên địa bàn đạt 9.120 tỷ đồng, vượt 4,8% so với kế hoạch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân. Qua đó, thành phố đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB, nhất là các dự án trọng điểm. Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19-1-2021 của UBND tỉnh, thành phố có 24 dự án phải thực hiện bồi thường GPMB, với tổng diện tích 187,98 ha. Đến ngày 30-11-2021, thành phố đã tổ chức đo đạc kiểm đếm 216,12 ha (tương đương 115%), lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 213,3 ha (tương đương 113%), chi trả tiền bồi thường 171,8 ha (đạt 91%); tổ chức xét tái định cư cho 988 hộ gia đình, cá nhân/1.986 lô đất ở tái định cư... Nhờ đó, Sầm Sơn là một trong những địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả GPMB.

Cùng với việc chú trọng khôi phục và phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Theo đó, các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cụ thể, đã chi trả 320.345.000 đồng cho 220 đối tượng; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 2.156 lao động, chuyển đổi nghề 2.451 lao động, xuất khẩu 25 lao động. Công tác giảm nghèo được quan tâm, hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 0,23%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa – xã hội... cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả. Hệ thống chính trị ổn định, đoàn kết, thống nhất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực được triển khai kịp thời, toàn diện, sâu sát với tình hình thực tế. Theo đó, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và của Tỉnh ủy, Thành ủy đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn những thông tin sai trái, không để xảy ra tình trạng hoang mang, mất ổn định xã hội... Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện, kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. Công tác phát triển đảng viên có chuyển biến tích cực, đã kết nạp 133 đảng viên mới, vượt 2,3% kế hoạch, vượt 11,1% kế hoạch tỉnh giao; công nhận đảng viên chính thức cho 82 đồng chí; xóa tên 13 đảng viên; cho ra khỏi Đảng 2 đảng viên.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Do vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sầm Sơn đã và đang thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, nắm bắt thời cơ, vận hội nhằm tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên