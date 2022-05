Đồng hành cùng nông dân

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt vai trò đồng hành trong tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, hỗ trợ, tạo động lực cho hội viên nông dân thi đua phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu và chung sức xây dựng quê hương.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân huyện Nông Cống.

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở tỉnh Thanh Hóa những năm qua đã và đang tạo dựng nên diện mạo nông thôn ngày càng văn minh. Có được thành quả ấy, ngoài sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, có vai trò và sự đồng lòng, chung sức, góp công, góp của của đông đảo hội viên nông dân. Tại huyện Nông Cống, các cấp hội nông dân đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân, chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, XDNTM. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động phù hợp với tình hình và lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân. Nổi bật như phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý 175 chuyên đề cho 20.120 lượt người; kiểm tra, giám sát 408 cuộc; tín chấp và ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay gần 740 tỷ đồng; cung ứng chậm trả trên 2.410 tấn phân bón các loại; phát triển vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP 250 ha, chuyển đổi linh hoạt 395 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây, chăn nuôi theo chuỗi giá trị; cải tạo 950 ha vườn tạp, chuyển đổi 703 ha đất vườn đồi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp...

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về XDNTM, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động để hội viên nông dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, từ đó, tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức XDNTM”. Kết quả, trong quý I-2022, các cấp hội cơ sở đã vận động nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa với tổng số 372.230 hộ tham gia; vận động hội viên hiến 77.582m2 đất; tu sửa và làm mới 275,82 km đường giao thông nông thôn, kênh mương, khối lượng đào đắp 19.296m3 đất đá và tham gia xây dựng 91 công trình các loại. Bên cạnh đó, các cấp cơ sở hội đã xây dựng được 310 tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn; vận động 105.764 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng được 235 mô hình hội nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; vận động thêm được 175.737 hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế, nâng tổng số hội viên, nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế lên 398.795 hội viên.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở hội trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông, các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức canh tác nông nghiệp và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 30.085 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; chủ động liên kết với các trung tâm nghiên cứu, các viện khoa học, các doanh nghiệp phối hợp chuyển giao ứng dụng sử dụng các chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt; hướng dẫn xây dựng được 39 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và các huyện Hậu Lộc, Hà Trung, Đông Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc. Cùng với đó, thực hiện chương trình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho lao động nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hội viên nông dân; đồng thời, trong quý I-2022, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được 12 lớp dạy nghề cho 566 lượt hội viên, nông dân, giúp được 112 hội viên, nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo. Ngoài ra, các cấp hội cũng tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả, đã vận động tương trợ giúp nhau về tiền, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống với tổng trị giá được 428,4 triệu đồng và 8.245 ngày công lao động; trực tiếp hỗ trợ 349 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 767,3 triệu đồng.

Đồng chí Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, cho biết: “Hiệu quả từ các phong trào thi đua, hoạt động hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh triển khai thời gian qua đã và đang góp phần nâng cao đời sống cho hội viên nông dân và tạo diện mạo khởi sắc cho các vùng quê. Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân và thực hiện các chương trình, dự án, các đầu việc đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền; tăng cường phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ cho nông dân vay vốn đầu tư - sản xuất, kinh doanh; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị; tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung - cầu. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội và tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân, cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn".

Bài và ảnh: Hoàng Lan