Đón đầu xu hướng và tương lai phát triển để nắm cơ hội “chắc thắng”

Sau cuộc “dậy sóng” bất động sản trải dài từ Bắc chí Nam vào đầu năm 2021, thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự chấn chỉnh từ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, từ những con số tăng trưởng ấn tượng trong phát triển kinh tế, cùng sự góp mặt của các “đại bàng” với những dự án quy mô lớn, như chiếc lò xo bị nén lâu ngày, thị trường bất động sản Thanh Hóa đang cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ khi đông đảo nhà đầu tư bất động sản từ khắp nơi đổ về tìm kiếm cơ hội đón sóng thị trường.

Tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển vượt bậc.

“Cơn sốt” đất ngắn hạn

Quý I-2021, Thanh Hóa là một trong những địa phương có hiện tượng “sốt” đất mạnh mẽ nhất. Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá đất nền tại nhiều khu vực ở Thanh Hoá tăng trung bình khoảng 50-60% so với cuối năm 2020. Thậm chí, những lô đất tại khu vực xấu, hạ tầng kém, đất trong ngõ nhỏ…cũng bỗng dưng tăng giá, được nhiều người tìm mua. Các cuộc đấu giá đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn. Đặc biệt, vào đầu tháng 4-2021, tại một xã nông thôn của huyện Thọ Xuân, chính quyền tổ chức đấu giá 23 lô đất, mỗi lô từ 125 đến 150m2 nhưng có đến hơn 1.000 bộ hồ sơ tham gia. Chưa bao giờ cuộc đấu giá đất ở một vùng quê mà thu hút hàng nghìn người dân địa phương và nhiều cá nhân, tổ chức môi giới và kinh doanh bất động sản (BĐS) từ khắp nơi đổ về tham dự như vậy. Không những thế, từ giá khởi điểm là 250 triệu đồng/lô đã được đấu lên tiền tỷ với số tiền từ 1 đến 1,3 tỷ đồng/lô. Cảnh mua bán trao tay, tranh nhau nâng giá diễn ra sôi động, người người, nhà nhà rủ nhau đi buôn đất.

Trước những hệ lụy của hiện tượng “sốt” đất ảo, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Cùng với những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, hiện tượng sốt đất đã không còn, giá trị bất động sản dần quay trở về mức cân bằng, lượng giao dịch sụt giảm nhanh chóng. Đây cũng là tình trạng chung của thị trường BĐS trên cả nước.

Thị trường phục hồi nhanh từ những giá trị thực

Tưởng chừng tình trạng “ngủ đông” giao dịch bất động sản sẽ còn kéo dài, nhưng Thanh Hóa lại là một trong số ít địa phương nhanh chóng lấy lại đà phục hồi. Minh chứng cụ thể, mặc dù chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19 nhưng Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” và đạt được những con số ấn tượng. 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh triển khai như tuyến đường ven biển, cao tốc Bắc Nam… Cùng với chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, các thương hiệu lớn về bất động sản như: Vingroup, FLC Group, Sun Group, Sao Mai Group, Eurowindow... đều đã có mặt tại Thanh Hóa với nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng loại hình sản phẩm, mang đến bộ mặt và tầm vóc mới cho thị trường. Chính những yếu tố quan trọng trên, ngay trong giai đoạn cuối Quý II-2021, thị trường bất động sản tại Thanh Hóa đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Tiếp đà phục hồi, theo báo cáo của VARS, trong quý III/2021, Thanh Hóa có 18 dự án được chào bán ra thị trường, với khoảng 2.235 sản phẩm đa dạng loại hình. Khoảng 950 sản phẩm đã giao dịch thành công, tương đương tỷ lệ hấp thụ 42,5%. Một số dự án mở bán mới có tỷ lệ hấp thụ lên đến 60%. Những dự án mới, quy mô lớn đến từ các thương hiệu như Tập đoàn Sun Group, Flamingo... ghi nhận tỷ lệ hấp thụ trên 80%. Thị trường bất động sản Thanh Hóa đã thu hút và trở thành “sân chơi” của nhiều nhà đầu tư từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng,...

Năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo dự báo, thời điểm cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, sức nóng của thị trường BĐS Thanh Hóa sẽ ngày càng tăng bởi theo báo cáo tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thu Ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 32.420 tỷ đồng, vượt 22% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 137.630 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Thu hút được 87 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 23.878 tỷ đồng và 112,7 triệu USD. Những con số tăng trưởng cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là trong thời điểm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chính là tiền đề vững chắc cho tương lai phát triển của tỉnh Thanh Hóa, góp phần thúc đẩy thị trường BĐS phát triển và mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Lựa chọn khẩu vị đầu tư

Nhiều công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm đang được gấp rút hoàn thành.

Với lợi thế là cầu nối giữa Bắc Bộ và Trung Bộ, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển kinh tế phía Bắc. Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa cũng vừa được Quốc hội thông qua. Đây là thời cơ, là vận hội rất lớn để Thanh Hóa cất cánh.

Kinh tế Thanh Hoá được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, cùng sự góp mặt của các “đại bàng” như: Sun Group, Vingroup, Sao Mai Group, T&T Group…với những dự án quy mô lớn. Vì vậy không có gì khó hiểu khi đông đảo nhà đầu tư BĐS từ khắp nơi đổ về nơi đây tìm kiếm cơ hội đón sóng thị trường.

Với kinh nghiệm từ nhiều đợt “sốt” đất trước đó, đặc biệt là việc đấu giá đất sẽ thực hiện theo quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh Thanh Hoá nên nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và có xu hướng tìm đến các dự án lớn, quy hoạch rõ ràng, chủ đầu tư uy tín. Không chỉ thay đổi “khẩu vị” đầu tư, dịch COVID-19 còn tác động trực tiếp vào quan niệm an cư của nhiều người cũng như lối sống thường ngày. Khách hàng trong thời gian này cũng hướng đến các yếu tố tiện nghi của không gian sống. Nhiều gia đình đang có xu hướng chuyển đến sống tại các dự án hài hòa với thiên nhiên, được trang bị đầy đủ tiện ích hiện đại và nhất là gần trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại, các cơ quan hành chính để bảo đảm chất lượng cuộc sống cũng như giá trị gia tăng trong tương lai.

Một góc Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại phố Đà, huyện Triệu Sơn.

Đón đầu xu hướng an cư và đầu tư cũng như định trước tiềm năng phát triển của Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group), một trong những tập đoàn hàng đầu về BĐS với nhiều dự án trải dài trên cả nước đã dành nhiều tâm huyết, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại Phố Đà, huyện Triệu Sơn. Nằm dọc Quốc lộ 47 trên trục kết nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, Khu đô thị cao cấp Sao Mai có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trên diện tích 52ha dự án dành hơn 40% quỹ đất cho không gian cây xanh cùng đầy đủ các hạng mục công trình công cộng phục vụ cho mục tiêu dân sinh như: Bệnh viện quốc tế Sao Mai có quy mô 500 giường, trung tâm thương mại, trường học các cấp, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, khu thể thao…Không chỉ hội tụ đầy đủ các tiện ích của một đô thị hiện đại, Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại Phố Đà là một trong số ít dự án có tính pháp lý rõ ràng, sổ đỏ từng lô trao tay khách hàng. Điều đặc biệt mà dự án này mang lại đó là việc tạo ra mặt bằng giá mới, tương xứng với tiềm năng giá trị BĐS của khu vực, từ đó tạo khả năng sinh lời lớn cho các nhà đầu tư.

Hiện tại, dự án này đang được khá nhiều khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm. Trong số đó, một nhà đầu tư đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và sở hữu những sản phẩm có vị trí đắc địa nhất dự án. Cùng với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, chắc chắn rằng Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại phố Đà chính là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư thông thái lựa chọn cho mình cơ hội đầu tư chắc thắng.

Nguyễn Lương