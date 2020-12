Doanh nghiệp may mặc nỗ lực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu

Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty CP May Tatsu, thuộc Tổng Công ty Tiên Sơn.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu (XK) đạt 4 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, may mặc là một trong những lĩnh vực chịu tác động “kép” ấy.

Để khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động và góp phần hoàn thành kế hoạch của XK toàn tỉnh, các DN may mặc đã nỗ lực trong kết nối, tìm kiếm thị trường, chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Bên cạnh việc tìm kiếm thêm các thị trường thuận lợi tiêu thụ các mặt hàng truyền thống, nhiều DN cũng đã chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất sang các loại hàng hóa dễ tiêu thụ như khẩu trang, quần áo, phụ kiện mặc ở nhà, đồ bảo hộ... để khắc phục khó khăn do dịch bệnh và cân đối việc làm, thu nhập cho người lao động. 10 tháng năm 2020, sản xuất hàng may mặc đã tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy, số lượng đơn hàng sản xuất cho những tháng cuối năm đều sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, từ giữa quý III-2020 đến nay, nhiều đơn hàng chủ lực của các DN đã bị sụt giảm mạnh từ 40% đến 60%. Hơn nữa, theo thường lệ, đến thời điểm quý IV hàng năm, các DN may mặc đều đã có đơn hàng cho quý I, thậm chí quý II năm sau. Tuy nhiên năm nay, nhu cầu trên thị trường thế giới chững lại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã khiến các DN may mặc gặp khó khăn về đơn hàng. Để bảo đảm ổn định sản xuất và giữ việc làm cho người lao động, hiện tại, các DN đều đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, thị trường XK.

Tại Công ty May XK Trường Thắng (Nông Cống), năm 2020, đơn vị có kế hoạch sản xuất và XK trên 2 triệu sản phẩm áo jacket, quần áo dệt kim và hàng thời trang sang các thị trường truyền thống, như Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các thị trường này đã hạn chế nhập khẩu hàng dệt may với số lượng lớn. Ngoài việc thích ứng chuyển một bộ phận dây chuyền sang sản xuất khẩu trang, hiện nay, công ty đang tăng cường xúc tiến tìm kiếm đơn hàng ở các thị trường mới thuộc các nước châu Á, Nga và một số thị trường khác với mục tiêu đạt khoảng 70% - 80% kế hoạch năm đã đề ra.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Hiện nay, mặt hàng khẩu trang đã có dấu hiệu bão hòa. Mặc dù các DN đang rất nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới, nhưng với tình hình thị trường suy giảm sâu và khó dự đoán, đơn hàng cho những tháng cuối năm và năm sau chưa khả quan sẽ là một thách thức vô cùng lớn cho kế hoạch kinh doanh của các DN. Đối với các DN trong hiệp hội, việc tìm kiếm đơn hàng ở các thị trường mới cũng chỉ khả quan đối với những đơn vị sản xuất FOB (thiết kế, may thành phẩm).

Đại diện Sở Công Thương cho biết: Các thị trường XK may mặc lớn của Việt Nam như Mỹ, EU trong thời gian gần đây liên tục có thông tin về giãn, lùi tiến độ giao hàng, đã gây nhiều khó khăn cho các DN. Hiện, Bộ Công Thương đang chỉ đạo Vụ Thị trường ngoài nước, Vụ Kế hoạch cập nhật diễn biến tại các nền kinh tế đối tác về tình hình dịch bệnh, chính sách tác động tới thương mại, chuỗi cung ứng. Từ thực tế nắm được, Bộ Công Thương sẽ phân tích, đánh giá kịch bản ứng phó để báo cáo Chính phủ. Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương làm việc với các DN, ngành hàng may mặc để định lượng, xác định khó khăn, thách thức về thị trường, tín dụng, lao động... để đưa ra kế hoạch, đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho DN trong lĩnh vực này. Sở Công Thương cũng sẽ thường xuyên cập nhật thông tin cho các DN về tình hình thị trường, giúp các DN chủ động trong xây dựng kế hoạch, tái cơ cấu, tranh thủ thời cơ phục hồi, phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đồng thời, thông tin kịp thời, hỗ trợ các DN tiếp cận với các cơ hội thuận lợi từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu để thích ứng hội nhập trong thời gian tới.

Tùng Lâm