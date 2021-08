Doanh nghiệp duy trì sản xuất trong đại dịch (Bài 2): Chuyện duy trì sản xuất trong vùng có dịch ở Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta

Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta được coi là “cánh chim đầu đàn” trong các doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa. Trong hơn 1 năm qua, trên địa bàn huyện vùng biển này từng xuất hiện các ca COVID-19, trong khi công ty đều có công nhân đến từ các thôn, làng có ca bệnh, nhưng với các giải pháp phòng dịch quyết liệt và linh hoạt, việc sản xuất vẫn được duy trì.

Công nhân Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta được yêu cầu bắt buộc phải đo thân nhiệt và xịt tay khử khuẩn khi vào ca sản xuất.

Có trụ sở tại thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa), Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta hiện đang giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động. Phần lớn công nhân, người lao động tại đây đến từ tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đi về trong ngày nên việc phòng, chống COVID-19 càng trở nên khó khăn.

Xác định việc kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác an toàn sản xuất, duy trì việc làm và thu nhập cho người dân trong huyện nên công ty đã linh hoạt và quyết liệt triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.

Từ đầu năm 2020, doanh nghiệp đã thành lập các tổ chống dịch COVID-19 trong Công đoàn công ty, đồng thời lập trang điện tử Online về phòng, chống dịch để luôn cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh, đưa ra các khuyến cáo trong công ty. Ngoài khai báo y tế điện tử và kiểm tra thân nhiệt hằng ngày, người lao động ở đây còn phải khai báo y tế thủ công 2 lần mỗi tuần để công ty nắm các thông tin. Phòng Tổ chức - Hành chính công ty được giao tra cứu các văn bản hướng dẫn, công điện của các cấp để chuyển tải đến người lao động dưới nhiều hình thức. Đồng thời, định kỳ tổ chức test nhanh dịch bệnh ngẫu nhiên tại các xưởng sản xuất nhằm mục đích, nếu phát hiện ca bệnh phải phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan y tế khoanh vùng, cách ly ngay.

Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta đang giải quyết việc làm cho hơn 1.600 lao động với thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng.

Công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng dịch cho người lao động được quan tâm và duy trì liên tục. Ngay từ những thời điểm dịch bệnh đầu tiên, doanh nghiệp đã mắc hệ thống loa truyền thanh ngay tại các xưởng sản xuất để chuyển tải các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, tỉnh Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa. Ngoài ra, công ty còn có những quy định riêng để phòng, chống dịch trong điều kiện đặc thù cơ quan. Người lao động được yêu cầu ký cam kết bằng văn bản không đi đến các vùng dịch, nơi có tình hình dịch bệnh phức tạp. Trường hợp bất khả kháng phải đi chăm sóc bố mẹ, con cái ốm đau hay đám tang, người lao động bắt buộc phải báo với công ty và chính quyền địa phương để công ty cho nghỉ giãn cách tại gia đình 14 ngày nhưng vẫn bảo đảm các chế độ.

Để có thông tin về người lao động của mình tại địa phương, công ty đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 huyện Hoằng Hóa để cập nhật mọi tình hình liên quan. Từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 8 này, đã có 15 trường hợp phải ở nhà cách ly, không được đến công ty vì vô tình tiếp xúc với các ca F2, F3. Công ty cũng đưa ra các biện pháp cứng rắn với trường hợp công nhân khai báo không trung thực, đơn cử như các tháng đầu năm đã có 2 công nhân bị kiểm điểm, kỷ luật vì không khai báo khi ở khu dân cư xuất hiện trường hợp nghi ngờ bệnh hay từ những tỉnh có dịch về cách ly.

Các dây chuyền sản xuất bóng được chia ca sản xuất để bảo đảm giãn cách.

Ghi nhận tại công ty vào đầu giờ sáng, yêu cầu bắt buộc với từng người lao động là phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Các dây chuyền sản xuất bóng, may trang phục thể thao của công ty vẫn hoạt động bình thường trong thời gian qua, kể cả những thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong tỉnh, trong nước. Các lái xe tải chở hàng đi và đến công ty, phải được test nhanh kiểm tra dịch bệnh. Nếu đến ở những vùng đang có dịch phức tạp thì phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR và xác nhận âm tính với COVID-19 theo quy định, đồng thời chỉ được ở trên ca bin xe.

Với 2 chuyên gia nước ngoài làm việc tại đây, từ đầu năm 2021 đến nay được yêu cầu không về nước, bố trí ăn ở ngay trong công ty, kiểm tra sản xuất ở các xưởng qua hệ thống camera và sản phẩm thành phẩm để tránh tiếp xúc với công nhân.

Nhiều tháng qua, việc họp hành, chỉ đạo sản xuất của công ty cũng được triển khai qua các nhóm Zalo, Skype trực tuyến. Một số khâu của bộ phận hành chính, thiết kế sản phẩm trên máy tính… cũng được công ty linh hoạt cho làm việc tại nhà để bảo đảm giãn cách.

Theo thông tin từ phía công ty, trong hơn 1 năm qua trên địa bàn huyện Hoằng Hóa có 5 lần xuất hiện các ca F0, biến công ty thành đơn vị sản xuất ngay trong vùng dịch. Chỉ tính từ đầu tháng 6-2021 đến nay, huyện đã có 2 ca F0 tại thị trấn Bút Sơn và xã Hoằng Trường, có một số lao động công ty ở gần gia đình có ca bệnh. Những dịp này, việc ngăn ngừa mầm bệnh liên quan đến tồn vong của sản xuất nên công ty yêu cầu công nhân ở những địa phương có dịch tạm nghỉ cách ly theo quy định. Tại các xưởng sản xuất, từ 1 ca trước đây đều được chuyển thành 2 ca để giảm ½ số công nhân, bảo đảm ngồi giãn cách nhưng không ảnh hưởng đến sản lượng và đơn hàng với đối tác. Việc ăn trưa của công nhân tại nhà bếp cũng được bố trí theo thời gian lệch nhau thành 4 đến 5 lượt, ngồi giãn cách.

Chi nhánh may trang phục thể thao của công ty tại xã Phú Lộc (Hậu Lộc) được chuyển sang may khẩu trang và trang phục bảo hộ để bảo đảm việc làm cho công nhân.

Ngoài công tác phòng, chống COVID-19, thì việc điều chỉnh và triển khai các giải pháp sản xuất trong điều kiện mới để thích ứng với tình hình dịch bệnh của Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta cũng đáng được ghi nhận.

Ông Lê Ngọc Giáp, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính công ty cho biết: Sản phẩm bóng và trang phục thể thao của công ty được xuất khẩu 95%, nhưng khi ở các nước có dịch thì thể thao bị dừng đầu tiên. Theo đó, các đơn hàng cũng bị đối tác cắt giảm mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất của công ty. Năm 2019, doanh thu của công ty đạt 480 tỷ đồng, thì đến năm 2020 chỉ còn 250 tỷ đồng.

Để công nhân vẫn có việc làm, không ảnh hưởng lớn đến thu nhập, công ty đã chuyển đổi công năng cơ sở may trang phục thể thao ở xã Phú Lộc (Hậu Lộc) sang may khẩu trang và đồ bảo hộ cho các công ty may trong nước theo các đơn hàng ngắn hạn. Với các đơn hàng sản xuất bóng xuất khẩu, công ty đàm phán với các đối tác, nắm bắt nhu cầu của họ trong 6 tháng, 1 năm tiếp theo để sản xuất trước và lưu kho.

“Hiện chúng tôi đã có được những đơn hàng đến tận tháng 6-2022, chưa lao động nào phải nghỉ do thiếu việc làm. Để giảm phụ thuộc nguồn nguyên liệu, công ty cũng nghiên cứu và sản xuất thành công ruột bóng, nhập trước nhiều nguyên liệu dữ trữ, đề phòng dịch bệnh phức tạp không thể nhập khẩu”, ông Giáp nói.

Với việc duy trì sản xuất ổn định ngay trong các đợt dịch bệnh phức tạp, năm 2021 Công ty CP Dụng cụ Thể thao Delta đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đạt doanh thu 300 tỷ đồng. Sau 8 tháng, công ty đã đạt doanh thu 200 tỷ đồng, khả năng cao sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thu nhập bình quân người lao động công ty vẫn đạt gần 7 triệu đồng/người/tháng.

“Siết chặt quản lý dịch bệnh, công ty chưa để trường hợp F1, F2 nào vào đến công ty. Chúng tôi kiên quyết giữ vững và duy trì thành quả đã đạt được”, ông Lê Ngọc Giáp cho hay.

Lê Đồng - Minh Hằng