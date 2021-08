Doanh nghiệp duy trì sản xuất trong đại dịch (Bài 1): An toàn nhờ thực hiện nghiêm “1 cung đường, 2 điểm đến” và “3 tại chỗ”

Trong bối cảnh các doanh nghiệp cả nước bị tác động của đại dịch, nhiều đơn vị phải dừng hoạt động, thì tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ được sự ổn định. Đặc biệt, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp - nơi tập trung nhiều hoạt động sản xuất, thời điểm hiện tại chưa có doanh nghiệp (DN) nào phải dừng sản xuất. Đây là thành quả của những quyết sách kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, cũng là kết quả của những nỗ lực trong “cuộc chiến” chống dịch tại mỗi DN.

Phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến”

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 có công suất thiết kế 2 tổ máy 600 MW, với sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt 3,6 tỷ kWh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động sản xuất thông suốt và ổn định, ngay từ đợt dịch, bệnh COVID-19 đầu tiên vào năm 2020, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã tổ chức cho toàn bộ chuyên gia, kỹ sư, người lao động ăn, ở tập trung tại ký túc xá của công ty. Hàng ngày, xe đưa đón của công ty chở người lao động từ nơi ở đến nhà máy đóng tại xã Hải Hà, thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn và ngược lại. Công ty thực hiện phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến” một cách nghiêm ngặt, người lao động không được ra ngoài. Các nhu cầu về nhu yếu phẩm được công ty đáp ứng.

Do làm tốt phương án này trong những đợt cao điểm dịch, bệnh Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh và thực hiện duy trì sản xuất các tổ máy theo đúng công suất thiết kế.

Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đã hoàn thành 96% khối lượng.

Những ngày cuối tháng 8-2021 trên công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, công nhân Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) - đơn vị đảm nhận vai trò thầu phụ thi công 90% khối lượng công việc lắp đặt cơ khí của nhà máy vẫn mải miết thực hiện những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ông Chang Jin Lee, Phó Giám đốc Vật tư và Xuất nhập khẩu, Trưởng bộ phận Hành chính Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan VINA) - tổng thầu dự án, cho biết: Tổng số lượng chuyên gia, kỹ sư, công nhân các nhà thầu dự án khoảng 2.000 người. Trong đó, bộ phận làm việc lại văn phòng tổng thầu Doosan VINA là 555 người. Công việc điều hành thi công nhà máy Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 với số lượng người lao động đông và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên đơn vị đã xây dựng những phương án để phòng dịch.

Ngoài thực hiện chặt chẽ “5K” và kiểm tra nhiệt độ, test nhanh COVID-19 định kỳ cho toàn bộ người lao động, tổng thầu Doosan VINA cũng yêu cầu các nhà thầu phụ thực hiện bố trí cho lao động theo phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến” một cách nghiêm ngặt.

Văn phòng làm việc tổng thầu Doosan VINA.

Riêng đối với bộ phận lao động văn phòng tại tổng thầu Doosan VINA, công ty thuê khách sạn và có xe đưa đón từ nơi làm việc về nơi ở cho 138 chuyên gia người Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippin. Với lực lượng lao động ngoại tỉnh (275 người, trong đó có 40 người Nghệ An), từ ngày 19-6 đến nay, đơn vị phổ biến và yêu cầu người lao động không trở về quê ngày cuối tuần, chỉ di chuyển từ nơi ở tới văn phòng làm việc.

Kỹ sư Lê Xuân Giang, quê ở tỉnh Thái Bình, chia sẻ: “Chúng tôi nghiêm chỉnh tuân thủ phương án ở lại Thanh Hóa làm việc hơn 2 tháng nay và nghiêm túc thực hiện cam kết chỉ di chuyển tại nơi làm việc tới nhà trọ. Các nhu yếu phẩm cần thiết khi có nhu cầu đều được văn phòng công ty đáp ứng”.

Quyết liệt trong phòng dịch, đến nay Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 đã hoàn thành 96% tiến độ. Trong đó, tổ máy số 1 hiện đã hoàn thành và đi vào giai đoạn vận hành. Đơn vị dự kiến sẽ hoàn thiện toàn bộ hạng mục 2 tổ máy và đi vào hoạt động từ đầu năm 2022 theo đúng tiến độ cam kết.

Ngoài 2 đơn vị trên, nhiều DN tại Khu Kinh tế Nghi Sơn cũng đã triển khai hiệu quả phương châm này, điển hình như Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, Công ty TNHH Peci Việt Nam… Những biện pháp này đang giúp các DN chủ động kiểm soát tình hình, ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh và bảo đảm an toàn sản xuất tại các nhà máy.

Hiệu quả với “3 tại chỗ”

Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 411 DN đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, với 96.924 lao động. Trong đó, Khu kinh tế Nghi Sơn có 122 DN với 31.724 lao động. Ngoài phương châm “1 đường đi, 2 điểm đến”, nhiều DN đã thực hiện bố trí, sắp xếp hoạt động sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ.

Điển hình như Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, với hơn 23.000 công nhân, chiếm tới 66% lực lượng lao động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh khi công ty có nhiều lao động đến từ tỉnh ngoài, nên công ty đã sử dụng toàn bộ hệ thống ký túc xá để bố trí chỗ ăn, ở cho 1.500 lao động là người Nghệ An. Ngoài ra, công ty còn thiết lập kỷ luật phòng, chống dịch toàn nhà máy, thực hiện “5K” và áp dụng Bluzon chặt chẽ. Do vậy, những đợt dịch diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An, nhất là ở thị xã Hoàng Mai giáp Khu Kinh tế Nghi Sơn trong những ngày qua nhưng DN vẫn an toàn, sản xuất ổn định.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn vẫn hoạt động ổn định trong đại dịch.

Thông tin từ Phòng Quản lý DN và Lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cho biết, hầu hết các DN trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều tuân thủ chỉ đạo theo phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến”. Chuyên gia, lao động ngoài tỉnh được DN bố trí theo phương châm “3 tại chỗ”. Có 53 DN sử dụng hơn 3.000 lao động tỉnh Nghệ An, thì đã cho khoảng 1.500 lao động tạm thời nghỉ việc hoặc làm việc online. Số lao động đảm nhiệm các vị trí công việc quan trọng được DN bố trí, hỗ trợ nơi ăn, ở ổn định.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc DN thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại DN. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể theo các tình huống diễn biến dịch bệnh và phù hợp với thực tiễn của hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; yêu cầu DN thường xuyên thực hiện tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên hệ thống, rà soát khắc phục các tiêu chí chưa đạt.

Lê Đồng - Minh Hằng