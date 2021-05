Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án. Hiện các nhà thầu đang tập trung cao cho việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch và đưa vào khai thác, sử dụng nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đi lại thuận lợi cho Nhân dân.

Thi công tuyến đường từ TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, qua huyện Triệu Sơn.

Tuyến đường ven biển nối TP Sầm Sơn với Khu Kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), chiều dài 12,5 km, tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh. Xác định vai trò và tầm quan trọng của tuyến đường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trước mắt dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội, nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa, du lịch,... Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, như: khối lượng bồi thường GPMB lớn, điều kiện thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19. Tuy nhiên, ngay sau khi khởi công dự án, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực và lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là tiến độ GPMB; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu thi công và ngày 30-4–2021 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng.

Tại dự án tuyến đường từ TP Thanh Hóa nối với đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, có chiều dài 34,7 km, tổng mức đầu tư 3.567 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 khởi công xây dựng tháng 5-2019; giai đoạn 2 và các đoạn còn lại khởi công xây dựng tháng 10-2020, để đầu tư bảo đảm quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Thời gian hoàn thành dự án tháng 10–2022. Trong thời gian qua, Sở GTVT (chủ đầu tư) cùng với các địa phương có dự án đi qua đã tập trung triển khai dự án nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. Các nhà thầu đã lập tiến độ thi công chi tiết đối với từng hạng mục công việc theo các mốc thời gian cụ thể và tập trung triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Hiện tổng vốn đã giao là 667 tỷ đồng/1.485 tỷ đồng, đạt 45%; trong đó, vốn đầu tư xây dựng 466 tỷ đồng/710 tỷ đồng, đạt 66%, vốn còn thiếu 244 tỷ đồng; vốn GPMB (TP Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn và Triệu Sơn) 201 tỷ đồng/496 tỷ đồng, đạt 41%, vốn còn thiếu 295 tỷ đồng. Thời gian qua, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, xe, máy, thiết bị, vật tư để thi công bảo đảm tiến độ của dự án. Đến ngày 19–5–2021, khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 là 282 tỷ đồng/430 tỷ đồng, đạt 66%; giai đoạn 2, khối lượng hoàn thành 45 tỷ đồng/218 tỷ đồng, đạt 21%. Đồng chí Đỗ Viết Triệu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Công trình giao thông I Thanh Hóa, cho biết: Tổng công ty trúng thầu thi công 3 gói thầu dự án đường nối TP Thanh Hóa với tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn. Trong quá trình thi công, tổng công ty huy động xe máy, thiết bị thi công tốt nhất; tổ chức thi công đúng phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng tốt nhất, an toàn tuyệt đối và phấn đấu thi công trở thành công trình tiêu biểu về tiến độ, chất lượng và kỹ mỹ thuật. Hiện Sở GTVT đang tập trung chỉ đạo ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các địa phương tích cực triển khai thực hiện tốt công tác GPMB và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn cho nhà thầu thi công.

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Bộ GTVT và các bộ, ngành Trung ương, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020 đã bố trí hơn 8.717 tỷ đồng để đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, các cầu qua sông lớn, các cầu yếu có nguy cơ mất an toàn, các tuyến đường liên huyện, đường giao thông nông thôn ở vùng miền núi dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị Cảng Hàng không Thọ Xuân. Kết quả đầu tư, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 290 km tuyến quốc lộ, đường tỉnh; 2.615 km đường giao thông nông thôn. Đi đôi với đó, Sở GTVT đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 28-1-2021 về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thu hồi vốn tạm ứng và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư bảo đảm việc triển khai thực hiện trong năm 2021 đáp ứng yêu cầu. Năm 2021, vốn UBND tỉnh đã thông báo cho các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư là 787,816 tỷ đồng và quý I–2021 đã giải ngân 168,399 tỷ đồng.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư của Bộ GTVT, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đề án để phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh, như: chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn, chính sách thu hút các hãng tàu biển ra vào Cảng Nghi Sơn, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đề án phát triển dịch vụ logistics, đề án tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, có sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT cho biết: Hiện sở đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn. Như dự án Đại lộ Đông - Tây TP Thanh Hóa, tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh hơn 1.283 tỷ đồng, khởi công tháng 12-2016, dự kiến hoàn thành tháng 3-2022. Đường Voi - Sầm Sơn (giai đoạn 2), dự kiến hoàn thành tháng 2-2022. Dự án đường giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong quý III-2021, hoàn thành năm 2024. Dự án đường từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đi xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 45), tổng mức đầu tư 1.420 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong quý III-2021, hoàn thành năm 2024. Tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tổng mức đầu tư 2.242 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý III- 2021, hoàn thành năm 2024... Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương – thị xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư hơn 3.372 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong quý III-2021, hoàn thành năm 2024.

Những năm qua, tỉnh luôn ưu tiên đầu tư, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đi lại thuận lợi cho Nhân dân. Trong quá trình đầu tư xây dựng, các địa phương có dự án xây dựng trên địa bàn đã tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của đa số các hộ dân để thực hiện dự án bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

