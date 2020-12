Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chiều 25-12 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với nhiều giải pháp điều hành năng động, sáng tạo, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được kết quả tích cực. Đến cuối năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đạt 38.200 tỷ đồng, tốc độ tăng 15% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2019. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đạt 270 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

Ông Nguyễn Thuần Phong, Phó Giám đốc phụ trách Agribank Thanh Hóa phát biểu cảm ơn các cơ quan báo chí.

Trong năm, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi tiền vay; cho vay với lãi suất ưu đãi cho hàng ngàn khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng. Tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao nhữngnỗ lực của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn và thực hiện an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn đến gần dân, sát dân hơn. Qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Khánh Phương