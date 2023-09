Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát khách hàng sử dụng điện

Thực hiện chương trình kiểm tra, rà soát khách hàng sử dụng điện, chống vi phạm mục đích, vi phạm số hộ sử dụng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngay từ đầu năm, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các khách hàng mua buôn bán lẻ, có số hộ dùng chung công tơ và mua điện mục đích khác.

Công nhân Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung tổ chức ra quân kiểm tra, đo đếm, rà soát tất cả khách hàng mua bán, sử dụng điện.

Hiện Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đang ký hợp đồng với hơn 900 khách hàng có định mức từ 2 hộ dùng chung công tơ trở lên, hơn 4.000 khách hàng mục đích khác, trong đó có 73 điểm đo mua buôn bán lẻ điện sinh hoạt nông thôn. Để bảo đảm giảm thiểu khách hàng vi phạm Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) và nâng cao giá bán điện bình quân, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã chỉ đạo Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) lập các chuyên đề, phương án kiểm tra, rà soát tất cả các đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng mục đích khác có nguy cơ vi phạm giá bán điện.

Sau khi có kế hoạch của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Tổ KTGSMBĐ Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã lập các chuyên đề, kế hoạch, phương án kiểm tra chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và với từng đối tượng khách hàng, sau đó tổ chức thực hiện trình tự các bước theo quy định, bố trí nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ với phương châm cương quyết, dứt điểm kết hợp với mềm mỏng để giảm thiểu các khách hàng đang vi phạm HĐMBĐ. Khai thác triệt để các trang thiết bị được cấp để kiểm tra trực tiếp tại hiện trường cũng như áp dụng các kỹ năng đã được đào tạo, bồi huấn cho công tác KTGSMBĐ, từ đó Tổ KTGSMBĐ của đơn vị đã thực hiện và thu được những kết quả nhất định.

Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2023, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã kiểm tra được hơn 700 lượt khách hàng có số hộ dùng chung công tơ, phát hiện 24 khách hàng không đủ điều kiện được áp số hộ dùng chung, kiểm tra 73/73 điểm đo mua buôn bán lẻ điện nông thôn phát hiện 19 điểm đo sai số hộ. Các trường hợp này đều đã lập biên bản, giảm định mức số hộ trong HĐMBĐ, tính toán truy thu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng sai số hộ.

Công nhân Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng.

Đơn cử như ngày 10-8-2023, nhóm công tác đã đến kiểm tra số hộ dùng chung hộ ông L.S.N. thuộc TBA Bắc Sơn 7. Trước đó, hộ ông N. đang sử dụng điện với định mức là 2 hộ, tại thời điểm kiểm tra, hộ ông N. chỉ còn 1 hộ do gia đình người con đã tách ra ở riêng. Nhóm công tác đã lập biên bản kiểm tra, chuyển bộ phận Quản lý Hợp đồng giảm định mức hộ và mời đại diện hộ ông N. đến Điện lực để tính toán thỏa thuận truy thu bồi thường do sai định mức số hộ. Khách hàng đã thống nhất và hợp tác với nhóm công tác.

Với các khách hàng mục đích khác, đến 20-8, Điện lực đã kiểm tra gần 3.700 lượt khách hàng, phát hiện và đã xử lý xong 90 vụ vi phạm HĐMBĐ các khách hàng đang sử dụng điện có mức giá cao hơn mức giá đăng ký trong Hợp đồng, hoặc cấp một phần điện từ vị trí mua điện có mức giá thấp sang khu vực phụ tải sử dụng điện có mức giá cao hơn.

Sau khi phát hiện các hành vi vi phạm, Điện lực đã trình tự xử lý theo quy trình, tính toán truy thu bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng. Cụ thể vào ngày 19-7, nhóm công tác đã kiểm tra khách hàng đăng ký mua điện sản xuất hộ ông L.V.H. tại TBA thị trấn 11 Hà Trung, phát hiện hộ ông L.V.H. đang sử dụng dây Pvc Cu 2x4mm2 đấu từ cầu dao tổng của xưởng sản xuất để cấp điện về khu vực nhà ở bên cạnh dùng cho mục đích sinh hoạt. Sau buổi kiểm tra, làm việc khách hàng đã hợp tác, đồng thuận với kết luận của nhóm công tác.

Lũy kế đến 31-8, số tiền truy thu, bồi thường vi phạm giá và số hộ dùng chung của đơn vị đạt 350% kế hoạch Công ty giao trong 8 tháng năm 2023.

Công nhân Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để khách hàng nắm rõ những quy định trong Hợp đồng mua bán điện và tình hình sử dụng điện của hộ gia đình sau kiểm tra, rà soát.

Về công tác kiểm tra ngày, đêm chống lấy cắp điện năng, Điện lực đã tiến hành các khu vực có nguy cơ cao về mất điện thương mại, các TBA có tổn thất bất thường, lũy kế đến 31-7, đơn vị đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp lấy cắp điện, tính toán truy thu bồi thường 5.300kWh.

Quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm cũng gặp không ít khó khăn. Cụ thể, các khách hàng đang vi phạm HĐMBĐ do lâu nay đang được lợi về tiền điện, mặt khác do tâm lý e ngại và lo sợ nên khi nhóm công tác kiểm tra vẫn còn một số khách hàng không hợp tác, thậm chí có thái độ chống đối, thách thức. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm, sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng làm công tác KTGSMBĐ, cũng như sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lực lượng Công an các địa phương, nên đã giúp cho quá trình truy thu lại sản lượng điện năng cũng như tiền điện theo đúng quy định được diễn ra thuận lợi.

Với hiệu quả thực tiễn mang lại từ công tác kiểm tra, rà soát khách hàng sử dụng điện, chống vi phạm Hợp đồng mua bán điện, Điện lực khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty Điện lực Thanh Hóa giao năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Nguyễn Lương