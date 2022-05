Đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong thực hiện phương án sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ Còng

Chiều 23-5, UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị thảo luận phương án sắp xếp vị trí kinh doanh cho tiểu thương tại chợ Còng mới (phường Hải Hòa).

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các Ban của Tỉnh ủy, UBND thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có đông đảo tiểu thương đang kinh doanh ở chợ Còng.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng là đặt lợi ích chính đáng của Nhân dân trong việc sắp xếp vị trí kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và chủ đầu tư, Ban Chỉ đạo chuyển đổi chợ thị xã Nghi Sơn cùng Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc và UBND phường Hải Hòa đã xây dựng, xin ý kiến các tiểu thương hai phương án sắp xếp vị trí kinh doanh tại chợ Còng mới.

Theo đó phương án thứ nhất tuân thủ theo Quyết định số 169/QĐ-UBND, ngày 6-1-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia (nay là phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn). Trên cơ sở đó phân loại từng vị trí kinh doanh tại chợ cũ và chợ mới theo ngành hàng, nhóm hàng. Tầng 1 bố trí 163 quầy, sắp xếp cho 77 hộ kinh doanh các mặt hàng gia dụng. Tầng 2 bố trí 146 quầy, sắp xếp cho 113 hộ kinh doanh các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm… Bố trí một phần chợ dân sinh cho 60 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm.

Đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Còng tham gia hội nghị.

Đối với phương án 2, bố trí tầng 1 với 248 vị trí kinh doanh cho 177 tiểu thương; khu nhà chính chợ bố trí 103 vị trí kinh doanh cho 73 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng theo quy định.

Đại diện tiểu thương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đông đảo các tiểu thương đã đề nghị cho tất cả các tiểu thương được sắp xếp vị trí kinh doanh tại tầng 1 nhà chợ mới, được kinh doanh nhiều mặt hàng như trước kia với lý do chợ Còng là chợ truyền thống, không bán buôn nên bố trí tầng 2 rất khó kinh doanh. Cùng với đó, sớm giải quyết việc bồi thường thiệt hại hàng hóa cho tiểu thương do cháy chợ tạm. Ngoài ra, bố trí, sắp xếp cho tiểu thương được kinh doanh tại vị trí ki ốt cũ và bảo đảm diện tích bố trí mặt hàng kinh doanh…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến của các tiểu thương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Thi khẳng định việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi chợ Còng là rất cần thiết đã được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Việc cháy nổ chợ tạm xảy ra ngoài mong muốn và đang được giải quyết nghiêm, tuân thủ đúng pháp luật và rất mong các tiểu thư có hồ sơ liên quan phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư phải ký cam kết cho các hộ trở về kinh doanh ở vị trí cũ và bảo đảm về chất lượng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn thực phẩm… để tiểu thương an tâm kinh doanh. Những hộ dân có nguyện vọng muốn kinh doanh ở chợ chính có đơn gửi cho Ban Quản lý chợ và Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc.

UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục thu thập thông tin các hộ dân trước kinh doanh ở chợ chính mà đang kinh doanh ở các vị trí khác không có nhu cầu vào chợ chính phải viết đơn cho Ban Quản lý chợ và Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc. Những hộ nào tự nguyện lên tầng 2 kinh doanh thì Công ty CP Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc hỗ trợ vị trí và lắp biển chỉ dẫn ngay cổng vào chợ và công khai giới thiệu các hộ kinh doanh ở tầng 2 trên các trang thương mại điện tử. Sau khi ổn định chợ, chủ đầu tư và địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh bảo đảm chợ đạt tiêu chuẩn loại 1.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thị ủy, UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện các biện pháp mà Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra, để người dân yên tâm kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các hộ dân kinh doanh ở tầng 2 về quảng bá các sản phẩm. Chỉ đạo các phòng chức năng đánh giá lại các vị trí, công trình ki ốt mà người dân đang quan tâm để bàn giao lại cho các hộ dân yên tâm kinh doanh.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm vụ cháy chợ tạm. Đồng thời, tổ chức giám định 100% chữ ký của các tiểu thương đã ký kết theo phương án chuyển đổi chợ, nếu cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc giải mạo chữ ký phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư tiếp tục đồng hành cùng các cấp, ngành giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc và bảo đảm các điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng, thị xã Nghi Sơn lập đoàn công tác để đánh giá toàn diện chất lượng các công trình của chợ mới. Rất mong các tiểu thương hợp tác, chia sẻ cùng chính quyền các cấp, doanh nghiệp sớm ổn định kinh doanh để xây dựng chợ Còng ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Lê Hợi