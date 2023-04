Đã cấp điện ổn định, an toàn phục vụ Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội Mường Ca Da

Từ ngày 26 đến 28-3, Điện lực Quan Hóa – Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã thực hiện cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại sự kiện Lễ hội Mường Ca Da lần thứ IV năm 2023. Đây là một trong những lễ hội có truyền thống lâu đời ở huyện vùng cao Quan Hóa.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại sự kiện Lễ hội Mường Ca Da lần thứ IV - năm 2023 của huyện Quan Hóa diễn ra từ ngày 26 đến 28-3 với các chương trình biểu diễn nghệ thuật và nghi lễ đặc sắc.

Điện lực Quan Hóa đã chủ động, linh hoạt xây dựng các phương án với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục phục vụ Lễ hội.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), Điện lực Quan Hóa đã chủ động sớm xây dựng các phương án cung cấp điện. Theo đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra lại toàn bộ các công tơ cấp điện, hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm phát hiện ra các khiếm khuyết để khắc phục kịp thời, cử lực lượng trực vận hành 24/24h. Ngoài nguồn cấp chính được lấy từ trạm biến áp Quan Hóa 4 có công suất 250kVA, đơn vị đã bố trí máy phát điện diezen tại chỗ là nguồn dự phòng cho khu vực diễn ra chương trình Lễ hội.

Phó Giám đốc Điện lực Quan Hóa Lê Công Đức trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện cấp điện cho Lễ hội.

Ông Lê Công Đức, Phó Giám đốc Điện lực Quan Hóa chia sẻ: Từ cuối tháng 1-2023, đơn vị đã chú trọng củng cố nguồn lưới điện, kiểm tra, xử lý những khiếm khuyết tồn tại trên lưới điện, chú trọng nắm bắt kết dây của lưới điện ở từng địa điểm tập trung vào nơi diễn ra các sự kiện, lập phương án cấp và phục vụ. Đồng thời nắm rõ những vị trí cung cấp điện, cầu dao đảo chiều, áp-tô-mát tại các tủ điện khi cần phải thao tác. Quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn phòng, chống cháy nổ, như: Không chặt cây gãy, đổ vào đường dây, thiết bị lưới điện và trạm điện; không lạm dụng cột điện, trạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tại sự kiện này, Điện lực Quan Hóa đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành cho Nhân dân trong việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện theo đúng các phương án đề ra, Điện lực Quan Hóa đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại sự kiện Lễ hội Mường Ca Da lần thứ IV năm 2023. Qua đó cùng với chính quyền địa phương góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân trong toàn huyện hăng say thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Hoàng Nam