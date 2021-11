Cục thuế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021

Đến hết tháng 10-2021 Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 17.165 tỷ đồng, tăng 4,8% dự toán (DT) giao, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Công nhân Nhà máy xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Trong đó, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.355 tỷ đồng, đạt 88% DT giao, tăng 10% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 3.356 tỷ đồng, tăng 11,9% DT giao, tăng 29,6% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc dfoanh 1.545 tỷ đồng, đạt 81,3% DT giao, tăng 4,9% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 680 tỷ đồng, đạt 97,2% DT giao, bằng 96,6% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ 737 tỷ đồng, đạt 93,3% DT giao, tăng 19,5% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 1.100 tỷ đồng, đạt 98,3% DT giao, tăng 16,8% so với cùng kỳ...

Thực tế cho thấy, Cục Thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng một số chính sách giảm thuế từ năm 2020; chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, ngày 19-4-2021 của Chính phủ; Chính sách giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg, ngày 25-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, ngày 19-10-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Nhưng do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác thu ngân sách Nhà nước và thu nợ tiền sử dụng đất. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút các doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, sự phối hợp có hiệu quả giữa các ngành có liên quan của tỉnh với cơ quan thuế trong việc thu nợ đọng tiền thuế, nhất là tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... Cục Thuế đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tốt với cơ quan thuế thực hiện nhiều giải pháp khai thác nguồn thu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất nên nhiệm vụ thu ngân sách đã về đích và sớm nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các tháng còn lại của năm 2021 Cục Thuế phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ với thu ngân sách Nhà nước cả năm 2021 đạt khoảng 19.830 tỷ đồng, tăng 21,1% DT giao. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời, qua đó giúp người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Nguyễn Bá Phú

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa