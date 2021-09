Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2021

Năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (Cục HQTH) được giao nhiệm vụ thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là 10.200 tỷ đồng. Đây là số thu lớn, đòi hỏi Cục HQTH cần phải chủ động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu.

Cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nộp NSNN. Đồng thời các Hiệp định thương mại FTA mới có hiệu lực (CPTPP, EVFTA,...) làm giảm đáng kể số thu NSNN và tăng số thuế giá trị gia tăng được hoàn trong năm 2021; Chính phủ Lào tiếp tục đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, do vậy hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên tuyến đường bộ của Cục HQTH chỉ thực hiện tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo; nguồn thu NSNN của Cục HQTH phụ thuộc rất lớn vào mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và nguồn thu này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan như: giá dầu thô thế giới, tỷ giá hối đoái, công suất hoạt động, các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành...

Xác định nhiệm vụ thu nộp NSNN là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ngay từ đầu năm Cục HQTH đã chủ động xây dựng các kế hoạch và đẩy mạnh triển khai các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể:

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị, tạo mọi thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Thứ hai, kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của ngành hải quan đến các doanh nghiệp thông qua Phòng VCCI - Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Đá, Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa trên Cổng thông tin điện tử của Cục HQTH...; kịp thời xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn và báo cáo Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi đánh giá số thu nộp NSNN của các doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan tại cục, đặc biệt là số thu nộp của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để kịp thời đánh giá, dự báo tình hình thu nộp NSNN trong những tháng tiếp theo và cho cả năm 2021.

Thứ tư, triển khai thực hiện kế hoạch về việc vận động, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục tại Cục HQTH, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan và tăng thu NSNN. Từ đầu năm 2021 đến nay đã vận động, thu hút 9 doanh nghiệp về làm thủ tục, trong số đó có 2 doanh nghiệp đã làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) cảng Thanh Hóa (là Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và công ty thuộc hệ thống của Công ty TNHH Thiệu Đô); tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin các dự án đầu tư mới được triển khai giai đoạn 2021-2025 để chủ động vận động, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án đầu tư góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Thứ năm, tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 16-6-2020; Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 6-12-2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container quốc tế qua cảng biển Nghi Sơn, đồng thời tăng cường làm việc với các nhà đầu tư để xúc tiến hoạt động xuất, nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25-3-2019 cho phép cửa khẩu cảng Nghi Sơn được phép nhập khẩu mặt hàng ô tô dưới 16 chỗ ngồi; Chi cục HQCK cảng Nghi Sơn được làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng vật nuôi sống...

Kết quả, đến 31-8-2021, Cục HQTH đã làm thủ tục cho 68.280 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 6,751 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu là 2,501 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2020; kim ngạch nhập khẩu là 4,250 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2020. Số thu nộp NSNN là 8.215,576 tỷ đồng, đạt 80,54% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.200 tỷ đồng); tăng 6,03% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Thuế xuất khẩu là 173,279 tỷ đồng; thuế nhập khẩu là 92,935 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 7.900,353 tỷ đồng.

Trong tổng số thu nộp NSNN trên thì số thu nộp NSNN từ việc nhập khẩu dầu thô của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm 76,7% (6.295,3 tỷ đồng/21 chuyến); số thu từ nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu sản xuất là 1.298 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 16% tổng thu NSNN.

Dự kiến cả năm 2021, số thu NSNN ước đạt 10.771 tỷ đồng, bằng 105,6% so với số dự toán Bộ Tài chính giao; tăng 0,85% so với năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 2021, trong 4 tháng cuối năm Cục HQTH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được triển khai, đẩy mạnh cải cách hành chính, sớm tiếp cận triển khai mô hình hải quan thông minh, hải quan số; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính, đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp các cơ chế, chính sách mà HĐND tỉnh đã ban hành để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cảng Nghi Sơn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh và kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo thông suốt hoạt động quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Phong Nhân