{title} Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa vượt nhiều mục tiêu kế hoạch, đảm bảo ổn định đời sống người lao động Công ty Kinh doanh Than Thanh Hóa vừa tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý vốn Tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, Trưởng Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc phát biểu chỉ đạo hội nghị Năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song Công ty vẫn tiếp tục xây dựng được hình ảnh, thương hiệu, tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng trong quan hệ mua bán than, là đơn vị tin cậy, bạn hàng thân thiết và truyền thống trong khu vực cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sản lượng than mua của Công ty đạt hơn 855.000 tấn, đạt 125% kế hoạch; sản lượng than tiêu thụ đạt 1.018.000 tấn, đạt 115% kế hoạch; doanh thu đạt 1.649 tỷ đồng, đạt 102%; giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 81 lao động với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, Công ty đã chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Anh Toán, Phó Tổng Giám đốc Công ty CPKD than Miền Bắc, Giám đốc Công ty KD than Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Năm 2022, Công ty phấn đấu đạt sản lượng mua 1.150.000 tấn, sản lượng bán 1.130.000 tấn, sản lượng giao than dịch vụ hộ lớn 1.320.000 tấn, bình quân thu nhập của người lao động đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được kết quả đề ra, Công ty tiếp tục tăng cường và chú trọng tìm kiếm các nguồn than phù hợp, giá thành phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường, nhu cầu sử dụng của khách hàng. Cùng với đó là tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa. Tăng cường và chú trọng công tác tìm kiếm các nguồn than phù hợp, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời luôn quan tâm lắng nghe và nắm bắt nhu cầu sử dụng của khách hàng. Giữ vững thị phần hiện có, tìm kiếm khai thác các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cơ chế khoán quản chi phí, chỉ đạo và giám sát các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các chính sách bán hàng, thanh toán phù hợp với từng khách hàng. Đăng ký các kế hoạch đầu tư năm 2022 và tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các thiết bị phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị phù hợp với phát triển của Công ty những năm tiếp theo. Thanh Hoa

Từ khóa: Người lao độngKế hoạchGiải quyết việc làmSản lượngKinh doanh