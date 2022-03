Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa phát triển bền vững cùng bạn hàng và đối tác

Là thành viên của Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin và là một mắt xích nằm trong dây chuyền sản xuất, chế biến và tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nên dù hoạt động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Công ty kinh doanh Than Thanh Hóa vẫn nỗ lực xây dựng hình ảnh để tạo dựng niềm tin với đối tác, bạn hàng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp chính là một trong những yếu tố giúp Công ty kinh doanh Than Thanh Hóa tạo dựng được lòng tin với đối tác, bạn hàng.

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBNV, đứng đầu là Ban Giám đốc công ty, cùng sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, đối tác, bạn hàng, Công ty kinh doanh Than Thanh Hóa luôn hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, như trong năm 2021 sản lượng than mua của công ty đạt hơn 855.000 tấn, đạt 125% kế hoạch; sản lượng than tiêu thụ đạt 1.018.000 tấn, đạt 115% kế hoạch; doanh thu đạt 1.649 tỷ đồng, đạt 102%; giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 81 lao động với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2022, công ty phấn đấu sẽ đạt sản lượng mua 1.150.000 tấn; sản lượng bán 1.130.000 tấn, sản lượng giao than dịch vụ hộ lớn là 1.320.000 tấn và bình quân thu nhập của người lao động sẽ đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện phía công ty cho biết, để đạt được kế hoạch đề ra, công ty tiếp tục tăng cường và chú trọng tìm kiếm các nguồn than phù hợp, đáp ứng với nhu cầu của thị trường cũng như nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên cạnh đó là tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa; đồng thời giữ vững thị phần hiện có và tích cực tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng ở trong tỉnh và các vùng lân cận.

Trong quá trình kinh doanh, dù gặp khó khăn hay thuận lợi, Công ty kinh doanh than Thanh Hóa vẫn luôn coi trọng, giữ gìn, đó là văn hóa doanh nghiệp. Dù có lúc hoạt động kinh doanh gặp nhiều trở ngại, công ty vẫn giành một phần tài chính nhất định để thực hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trước những đòi hỏi ngày càng cao trong công việc, công ty khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để CBNV được rèn luyện, nâng cao sức sáng tạo và kỹ năng giao tiếp, giúp đem lại sự hài lòng cho các đối tác, bạn hàng.

Để người lao động có thêm động lực làm việc và cống hiến, ngoài các chế độ khen thưởng, đãi ngộ công bằng, lãnh đạo công ty còn thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm và chia sẻ khó khăn với người lao động.

Năm 2022 đang mở ra rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp than, khoáng sản nói riêng trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, với sự năng động, sáng tạo và tinh thần chủ động đón bắt cơ hội, chắc chắn Công ty kinh doanh than Thanh Hóa sẽ lại hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Mai Vui