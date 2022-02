Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Với phương châm lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động, thời gian qua Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện bằng công nghệ hotline, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đặt mục tiêu chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối sau miễn trừ là MAIFI (chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình) bằng hoặc dưới 2,55 lần, SAIDI (chỉ số về thời gian mất điện trung bình) bằng hoặc dưới 300 phút, SAIFI (chỉ số về số lần mất điện trung bình) bằng hoặc dưới 3,76 lần. Để đạt được mục tiêu này, Tổng Công ty đang tập trung triển khai nhiều giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành, trọng tâm là đầu tư xây dựng; hoàn thiện và phát triển hệ thống lưới điện thông minh; ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến – cải tiến kỹ thuật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trung tâm điều khiển xa Thanh Hóa được đưa vào vận hành là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh.

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2022 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh toàn cầu thiếu hụt về nguồn điện. Do đó yêu cầu cần đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo cung ứng điện là một thách thức lớn đối với ngành điện nói chung và tại Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng…Bám sát chủ trương, định hướng của EVNNPC, với thực trạng lưới điện vẫn còn nhiều hạn chế về nguồn cấp và liên kết các đường dây, để giảm được thời gian mất điện do cắt điện có kế hoạch, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thành lập Hội đồng xét duyệt cắt điện năm do Giám đốc là trưởng Hội đồng, trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để đưa ra lịch cắt điện kế hoạch tối ưu giữa các cấp điện áp. Việc quản trị các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được công ty thực hiện hàng tuần, hàng tháng, trong đó, trọng tâm là nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm của các cá nhận, tập thể trong việc giảm thời gian mất điện của khách hàng. Đối với lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển xa và tiến tới tự động hóa hoàn toàn các TBA 110kV không người trực. Trên lưới phân phối trung thế, Công ty tăng cường kết nối mạch vòng, đảm bảo các xuất tuyến trung thế đều có mạch liên lạc với các xuất tuyến khác. Cùng với đó, Công ty cũng tích cực triển khai hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối và đẩy mạnh công tác thi công, sửa chữa đường dây nóng (hotline), vệ sinh cách điện đang mang điện để giảm thời gian mất điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường đầu tư góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Song song với các giải pháp quản lý kỹ thuật vận hành,nhiệm vụ sửa chữa, củng cố nâng cao năng lực lưới điện bảo đảm chất lượng, hiệu quả lưới điệnlà nhiệm vụ quan trọng để thực hiện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng. Do vậy, công tác đầu tư xây dựng được công ty xác định là giải pháp cốt lõi, then chốt và mang lại hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng mới 135km đường dây trung thế; 187km đường dây hạ thế; 215 trạm biến áp (TBA) phụ tải, với tổng dung lượng 44.601kVA; cải tạo khoảng 259 km đường dây trung áp và cải tạo 198 TBA phụ tải; công tác thay thế, lắp đặt công tơ, chỉnh trang lưới điện 5S đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Công ty đã phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng xuất tuyến mới, đa chia đa nối; lắp thêm máy cắt phụ tải và thiết bị điện đóng cắt tự động hiện đại, được tích hợp các cảm biến và công nghệ thông minh giúp bảo vệ đường dây, hệ thống lưới điện cũng như các thiết bị điện (Recloser).

Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên làm việc với chính quyền trên địa bàn tỉnh để nắm bắt được các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng sẽ triển khai; làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư các dự án khu vực có liên quan đến lưới điện, yêu cầu khi thực hiện phải liên hệ với ngành Điện, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hành lang lưới điện… Cùng với đó đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Với hàng loạt các giải pháp được khẩn trương triển khai, năm 2021, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thanh Hóa đạt 6,53 tỷ kWh, tăng 13,54% so với năm 2020, đạt 106,7% kế hoạch Tổng Công ty giao đầu năm và bằng 98,66% so với kế hoạch giao điều chỉnh, là một trong những đơn vị thuộc nhóm có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước, bảo đảm nguồn điện ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực đã linh hoạt trong việc kết hợp cắt điện sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện; thi công hotline để đấu nối cho khách hàng, do đó thời gian giải quyết cấp điện được rút ngắn; bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điệnngày càng được cải thiện.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là hết sức khả quan, tuy nhiên, những chỉ tiêu, kế hoạch của EVNNPC đề ra nhằm tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện đặt ra nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2022 tập thể ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa cần phải khẩn trương, nỗ lực hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Nguyễn Lương