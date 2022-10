Công ty Điện lực Thanh Hóa phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 11-10, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2022, PC Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống lưới điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng của công ty đều hoàn thành tốt so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm 9 tháng năm 2022 của Công ty đạt 5.127,84 triệu kWh, tăng 4,16% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, một số đơn vị điện lực trực thuộc có tỷ lệ tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: TP Sầm Sơn (49,83%), Như Thanh (22,21%), Triệu Sơn (19,49%), Lang Chánh (18,21%), Như Xuân (16,07%)...; doanh thu đạt 8.937,714 tỷ đồng, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2021; công ty đã hoàn thành chỉ tiêu thu nộp tiền điện được giao với tỷ lệ đạt 99,98%, vượt 0,18% so với kế hoạch; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 9 đạt 89,7% vượt 22,8% so với chỉ tiêu Tổng Công ty giao.

Các đơn vị, phòng ban báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác quản lý, thực hiện hợp đồng mua bán điện, tính đến hết tháng 9 - 2022, Công ty đang ký kết và quản lý 823.503 hợp đồng, tăng 17.330 hợp đồng so với năm 2021; tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 243 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục cấp điện là 3,8/5 ngày, giảm 1,2 ngày so với quy định.

Hội nghị sơ kết được kết nối đến các điểm cầu tại các đơn vị điện lực trực thuộc.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Tổng Công ty, trong 9 tháng năm 2022, PC Thanh Hóa đã khai thác và vận hành tốt các phần mềm dữ liệu cũng như số hóa các quy trình thuộc 3 lĩnh vực là: Tài chính kế toán (6 nhóm quy trình), kinh doanh dịch vụ khách hàng (6 nhóm quy trình) và kỹ thuật – an toàn (5 nhóm quy trình).

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đề nghị các đơn vị phải nỗ lực hơn nữa, tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2022, PC Thanh Hóa đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lương