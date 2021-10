Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm.

Cống tiêu Bến Ngao, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn được mở để tiêu thoát nước.

Để chủ động ứng phó với diễn biễn mưa, lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa và phòng, chống ngập úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung:

Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, dự báo mưa, lũ của các cơ quan khí tượng thuỷ văn và chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, để chủ động triển khai kịp thời phương án ứng phó với ngập úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, vùng hạ du của các hồ chứa phù hợp với diễn biến 2 dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, theo phương châm “vừa đảm bảo an toàn cho công trình, người dân, vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19”.

Vận hành tối đa các công trình tiêu khi có ngập lụt, úng xảy ra; phối hợp với ngành điện trong việc đóng điện cho các trạm bơm tiêu để sẵn sàng bơm tiêu úng. Quan tâm các vùng thường xuyên xảy ra ngập úng tại các huyện: Hà Trung, Nông Cống, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn các công trình hồ, đập, kịp thời phát hiện những hư hỏng, khẩn trương huy động mọi nguồn lực để khắc phục ngay.

Đối với các hồ chứa đã đầy nước, hồ chứa xung yếu, hồ chứa đang thi công: Rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư phòng, chống lụt bão cho từng công trình theo phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt; có phương án mở rộng tràn xả lũ khi cần thiết (đối với tràn xả lũ là tràn đất); chuẩn bị bạt để phủ mặt và mái thượng, hạ lưu đập, chuẩn bị bao tải, đất để đắp chống tràn nước qua mặt đập theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt quan tâm, 93 hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn, vận hành tích nước hạn chế trước mùa mưa lũ năm 2021 do các địa phương, đơn vị quản lý và các hồ chứa đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình và vận hành công trình phòng, chống ngập lụt, úng, nhất là tình hình vận hành các trạm bơm tiêu về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hương Thơm