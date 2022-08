Chủ động chăm sóc, bảo vệ lúa thu mùa

Hiện nay, diện tích lúa thu mùa trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, bón phân cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, nên một số diện tích đã xuất hiện sâu, bệnh gây hại lúa thu mùa.

Người dân xã Yên Nhân (Thường Xuân) chăm sóc lúa thu mùa. Ảnh: Lê Hợi

Vụ thu mùa năm nay, huyện Thường Xuân gieo cấy 2.760 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa như: Thiên Ưu 8, BC 15, Nhị Ưu 838, TH3-5... Để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa mùa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp chăm sóc, bón phân lần 2 cho lúa kịp thời, đúng kỹ thuật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với đó, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại, làm cỏ, sục bùn để cây lúa hấp thu các chất dinh dưỡng trong đất. Huyện khuyến cáo bà con nông dân vụ thu mùa sẽ xuất hiện nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại do thời tiết diễn biến bất thường, mưa, nắng xen kẽ. Do vậy, bà con nông dân chủ động thăm đồng, phát hiện kịp thời diện tích bị nhiễm các loại sâu, bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa, với diện tích 114.927,3 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Sau khi cấy từ 5 - 7 ngày, các địa phương đã hướng dẫn người dân chăm sóc, bón thúc cho lúa; duy trì mực nước nông trên ruộng tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh và rút nước, phơi ruộng khi lúa kết thúc đẻ nhánh để bộ rễ phát triển và ăn sâu, chống đổ cuối vụ. Đồng thời, phòng, trừ ốc bươu vàng, thường xuyên diệt chuột hại lúa trên đồng ruộng. Ngoài ra, trước tình hình thời tiết bất thuận, để chăm sóc và bảo vệ lúa vụ thu mùa, các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo nước tưới cho lúa khi có hạn hán xảy ra. Đồng thời, nạo vét khơi thông các tuyến kênh mương, đáp ứng đủ nước để lúa sinh trưởng, phát triển. Tuy nhiên, qua điều tra, khảo sát của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trên diện tích lúa mùa ở một số địa phương sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 chủ yếu trứng, sâu non lứa 5 bắt đầu nở rộ phân bố rải rác; sâu đục thân lứa 3 tuổi phổ biến trứng, sâu non bắt đầu nở; rầy lứa 5 phổ biến tuổi 3, 4 mật độ tăng nhanh; bệnh vàng lá nghẹt rễ (ngộ độc hữu cơ) gây hại cục bộ trên một số ruộng chua phèn, lầy thụt; bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện sau các cơn mưa rào kèm theo dông, gió mạnh trên các giống lúa lai có bản lá to, ruộng bón thừa đạm, tỷ lệ bệnh phổ biến 3 - 5%; bệnh khô vằn xuất hiện rải rác trên lúa trà cực sớm, tỷ lệ bệnh phổ biến 3 - 8%; chuột gây hại nhẹ đến trung bình với diện tích 16 ha... Để chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa thu mùa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thường xuyên phối hợp với các địa phương điều tra, theo dõi các đối tượng sinh vật hại trên lúa thu mùa, như rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, chuột, bệnh sinh lý, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn... để kịp thời hướng dẫn biện pháp phòng, trừ. Khoanh vùng và phun phòng những diện tích lúa chớm bị bệnh đốm sọc vi khuẩn và những diện tích có nguy cơ cao. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi các loại sâu bệnh có tỷ lệ hại nặng đến mức phải phun trừ, bà con nên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp và thực hiện nguyên tắc 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng cách) trong quá trình phun để giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái. Tích cực tuyên truyền cho nông dân các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, sử dụng vật tư nông nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Lê Hợi