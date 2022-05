Chợ Giắt, thị trấn Triệu Sơn di dời sang vị trí mới trong năm 2023

UBND huyện Triệu Sơn vừa ban hành văn bản số 1637/UBND-KTHT, ngày 28-3-2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến vào kế hoạch chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Chợ Giắt, thị trấn Triệu Sơn sẽ thực hiện di dời sang vị trí mới trong năm 2023, với diện tích dự kiến quy hoạch là 2,1 ha. Theo điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4542/QĐ-UBND, ngày 1-11-2029, vị trí khu đất Chợ Giắt hiện tại được quy hoạch với chức năng là đất thương mại. Đồng thời, thị trấn Triệu Sơn hiện nay đã sáp nhập thêm 2 xã Minh Dân và Minh Châu, do đó nhu cầu mua bán, kinh doanh tại chợ ngày một tăng cần được đầu tư mở rộng chợ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, Chợ Giắt hiện không thể mở rộng do hai mặt giáp tuyến đường tỉnh 514 và Quốc lộ 47C; hai mặt còn lại giáp với đất ở của các hộ dân, do đó cần được di dời sang vị trí mới.

Cũng tại văn bản 1637/UBND-KTHT, UBND huyện Triệu Sơn đề nghị di dời Chợ Đà, xã Thọ Dân sang vị trí mới trong năm 2025, với diện tích dự kiến quy hoạch 1,1 ha; di dời Chợ Thọ Sơn, xã Thọ Sơn sang vị trí mới trong năm 2023, với diện tích dự kiến quy hoạch 1,3 ha.

Xuân Hùng