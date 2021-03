Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm tăng 4,92%

2 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 4,92% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,16%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 1,96%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,62%.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Khu công nghiệp Lễ Môn

Tháng 2-2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm so với tháng trước và cùng kỳ do trùng thời điểm nghỉ tết Nguyên đán. Theo số liệu từ Sở Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 25,71% so với tháng trước và giảm 10,12% so với tháng cùng kỳ.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 12,99% so với tháng trước, giảm 28,53% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 27,27% so với tháng trước, giảm 11,17% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,77% so với tháng trước, tăng 7,23% so với tháng cùng kỳ…

Tuy nhiên, tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng 4,92% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,16%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 1,96%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,62%; công nghiệp khai khoáng giảm 20,92% cùng kỳ.

Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, đạt từ 97,5% công suất trở lên; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án công nghiệp trọng điểm sớm đi vào hoạt động để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.

Minh Hằng