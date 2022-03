Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,25%

Theo số liệu của Chi cục Thống kê Thanh Hóa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,25% so với tháng 1-2022.

Trong đó, có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,57% (lương thực tăng 0,65%, thực phẩm tăng 2,90%, ăn uống ngoài gia đình tăng 2,67%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,80%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%; nhóm giao thông tăng 1,85%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,87%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,13%. Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm:nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,18%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,30%; Ba nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng, không giảm là:nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

Tính chung chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1,46% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, nhiều yếu tố bất lợi như xăng dầu, thép xây dựng… đang tăng mạnh, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến việc điều hành giá trên địa bàn

Sự biến động tăng giá đối với các yếu tố đầu vào sản xuất (vật liệu xây dựng, xăng, dầu..) đã làm cho giá thành sản xuất tăng nên đẩy giá bán sản phẩm tăng.

Trước sự xuất hiện của nhiều yếu tố bất lợi, tác động lớn đến hầu hết các mặt của đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, ngành chuyên môn, đơn vị liên quan đang thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát thị trường, điều hành giá để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Sở Công thương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá của các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, xăng dầu, gas…) để có giải pháp điều hành phù hợp và chủ động chuẩn bị các nguồn hàng để hạn chế tăng giá; thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng các chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm loại bỏ thông tin sai lệch về giá cả thị trường, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Khánh Phương