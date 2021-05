Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và HĐND thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung giao, Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu NSNN ngay từ đầu năm.

Công nhân Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông – Bỉm Sơn (Khu Công nghiệp Bỉm Sơn) trong ca sản xuất.

Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung giao dự toán và tổ chức ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình công tác bám sát với nhiệm vụ, chức năng để công tác thu thực sự chuyển biến tích cực. Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo; rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, nhất là nguồn thu mới phát sinh để tham mưu về công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách. Thực hiện tốt quy chế phối hợp số 5453/QCPH-CT-UBND ngày 14-11-2019 giữa Cục Thuể tỉnh Thanh Hóa và UBND huyện Hà Trung, UBND thị xã Bỉm Sơn trong công tác chỉ đạo thu NSNN và trao đổi thông tin quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn để quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật thuế. Duy trì, đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Tiếp tục tuyên truyền, mở rộng việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định... Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung, 4 tháng đầu năm, thu NSNN trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn 55,208 tỷ đồng, đạt 38% dự toán Cục Thuế giao, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, kết quả thu một số lĩnh vực, như: Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 14,540 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 2,943 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ 7,059 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ; phí và lệ phí 1,837 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ...; thu tiền sử dụng đất 26,516 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ. Địa bàn huyện Hà Trung 81,553 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, kết quả thu một số lĩnh vực, như: Khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 7,501 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, tăng 45% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ 6,353 tỷ đồng, đạt 37% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ...; thu tiền sử dụng đất 55,953 tỷ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ.

Đồng chí Thịnh Văn Phúc, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung, cho biết: Để hoàn thành thu NSNN năm 2021 được giao, thời gian tới, chi cục tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật thuế. Trong đó, tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân; các nguồn thu từ khai thác tải nguyên, khoáng sản... và phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh và nộp kịp thời vào NSNN... Hàng tháng, chi cục phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung rà soát các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng vãng lai ngoài tỉnh phát sinh trên địa bàn để hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế và quản lý thu 2% thuế giá trị gia tăng trên doanh thu thực hiện. Đồng thời, phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường của các địa phương rà soát các dự án đấu giá và các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã có quyết định phê duyệt để đôn đốc chủ đầu tư nộp vào NSNN đúng quy định và thời hạn... Đồng thời, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp qua phân tích các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, như: Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm, doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản..., để đôn đốc 100% số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp xử lý sau thanh tra, kiểm tra, nộp vào NSNN. Thực hiện rà soát, phân loại nợ, giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Siết chặt kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính đối với người nộp thuế. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức thuế nhằm nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Bài và ảnh: Xuân Cường