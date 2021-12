Chăm sóc cây trồng vụ đông theo hướng an toàn thực phẩm

Tính đến tháng 12-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng được 43.479,4 ha/45.000 ha, đạt 96,6% kế hoạch (KH); trong đó, ngô 14.733,7 ha, đạt 98,2% KH; lạc 1.280,6 ha, đạt 85,4% KH; khoai lang 2.511,4 ha, đạt 83,7% KH; còn lại rau màu các loại và cây trồng khác. Thời điểm này, hầu hết các cánh đồng sản xuất vụ đông đã được phủ xanh, bà con nông dân đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc hữu cơ, bảo đảm sản phẩm an toàn.

Diện tích trồng rau theo hướng an toàn tại xã Thọ Xương (Thọ Xuân).

Trên cánh đồng trồng rau màu vụ đông xã Thọ Xương (Thọ Xuân), những ruộng khoai tây, su hào, bắp cải, rau xanh được phủ kín đang sinh trưởng, phát triển tốt. Đã có một số loại rau xanh, như: cải xanh, cải thìa, cải chíp, mồng tơi, xà lách cho thu hoạch. Bà Lê Thị Tuyết, thôn Hữu Lễ, xã Thọ Xương, cho biết: Vụ đông năm nay, gia đình bà gieo trồng 2 sào rau màu các loại. Theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông về quy trình trồng, chăm sóc rau màu theo hướng an toàn, trước khi xuống giống, toàn bộ diện tích rau màu đều được bón lót bằng các loại phân hữu cơ, phân xanh hoai mục. Đa phần các loại phân này đều do gia đình bà tận dụng nguồn phân từ chăn nuôi hoặc các phụ phẩm nông nghiệp phối trộn để tạo thành. Hiện tại, toàn bộ diện tích rau màu của gia đình bà đang sinh trưởng, phát triển tốt. Bà Tuyết cho biết thêm: Đây là năm thứ 3 bà áp dụng biện pháp trồng, chăm sóc cây rau màu vụ đông theo hướng hữu cơ, an toàn. Qua nhiều vụ sản xuất bà nhận thấy việc trồng và chăm sóc cây trồng theo hướng hữu cơ, bảo đảm sản phẩm an toàn giúp gia đình bà giảm được chi phí trong quá trình sản xuất và vụ này chi phí cho phân bón giảm tới 70% so với chăm bón bằng các loại phân hóa học, vô cơ. Ngoài ra, sử dụng các loại phân hữu cơ trong quá trình sản xuất giúp đất được cải thiện về dinh dưỡng và độ tơi xốp.

Cánh đồng trồng dưa chuột thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) thời điểm này đã xanh tốt, nhiều diện tích đang cho thu hoạch. Hái trái dưa chuột và ăn ngay trên chính thửa ruộng của gia đình mình, chị Lê Thị Lâm, thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, cho biết: Hầu hết các hộ đều áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, an toàn. Theo đó, phân hữu cơ chiếm tỷ lệ lớn; việc phòng, trừ sâu bệnh cũng được người dân sử dụng các loại chế phẩm sinh học, hoặc tự phối trộn bằng các nguyên liệu tự nhiên, sẵn có, như: gừng, tỏi, rượu phối trộn với các loại chế phẩm sinh học để đuổi các loại sâu. Việc áp dụng quy trình trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, an toàn giúp sản phẩm dưa chuột của xã luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, thị trường tiêu thụ bảo đảm, hiệu quả kinh tế ổn định. Chị Lâm cho biết thêm: 1 ha trồng dưa chuột được sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ đạt lợi nhuận từ 120 đến 140 triệu đồng/vụ, cao hơn khoảng 30 đến 40 triệu đồng/ha/vụ so với diện tích trồng dưa truyền thống nhờ giảm chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Để định hướng, khuyến khích bà con nông dân áp dụng quy trình sản xuất các loại cây trồng theo hướng an toàn thực phẩm, những năm qua, ngành nông nghiệp đã và đang cùng chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn; đồng thời, tổ chức các lớp học, hội nghị tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật, lợi ích của việc sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân ứng dụng quy trình tưới nước tiết kiệm, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” “3 giảm, 3 tăng” và quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, sử dụng phân bón theo nguyên tắc 5 đúng, 1 cân đối. Đồng thời, bố trí cơ cấu giống cây trồng, thời vụ hợp lý, quy trình gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo đảm an toàn thực phẩm.

