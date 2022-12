Cẩm Thủy triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn song huyện Cẩm Thủy vẫn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chăm lo đầu tư xây dựng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, ở một số chỉ tiêu, lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng khá, góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất miến dong tại cơ sở Đồi Ao, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy).

Một trong những giải pháp được huyện Cẩm Thủy triển khai hiệu quả đó là ưu tiên dành nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, đồng thời huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối từ vùng kinh tế phát triển tới vùng khó khăn. Trong đó thực hiện việc rà soát và xác định rõ đối tượng, địa bàn cụ thể, những công trình thực sự cần thiết, cấp bách, có tính liên kết vùng để tạo động lực thúc đẩy phát triển, bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, kéo dài và phù hợp chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Điển hình như đầu tư xây dựng đường giao thông liên xã Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành; tuyến đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông Nam thị trấn Phong Sơn; xây dựng các cây cầu dân sinh tại các xã Cẩm Yên, Cẩm Phú, Cẩm Tú...

Ngoài ra, huyện Cẩm Thủy cũng chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo vùng chuyên canh tập trung, có quy mô phù hợp, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hướng dẫn thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng tăng diện tích trồng các cây có giá trị kinh tế cao gắn với việc hình thành các vùng chuyên canh, tập trung... Bằng những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, trong 10 tháng năm 2022, lĩnh vực trồng trọt đạt khá so với năm trước, sản lượng sản phẩm trồng trọt đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong Nhân dân; toàn huyện đã gieo trồng được hơn 19.000ha, bằng 105% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực hơn 65.200 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch...

Cơ cấu cây trồng tiếp tục chuyển đổi từ diện tích cây trồng hàng năm không hiệu quả sang cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn. Điển hình là huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo rà soát diện tích đất lúa, ngô, rau màu, cây ăn quả cho năng suất thấp sang trồng cây có hiệu quả cao hơn. Cụ thể, khuyến khích người dân bỏ các giống lúa lai Trung Quốc, lúa thuần chất lượng thấp để thay thế bằng các giống Thiên Ưu 8, Lam Sơn 8, DQ11... phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, sinh trưởng nhanh. Đến nay, huyện đã xây dựng được 260ha vùng thâm canh cây lúa năng suất, chất lượng cao trên địa bàn các xã Cẩm Vân, Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Thạch, thị trấn Phong Sơn... nâng tổng diện tích vùng thâm canh lúa toàn huyện lên hơn 500ha. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng mía, ngô, rau màu khác với diện tích 120ha. Ngoài ra, đã tổ chức ký hợp đồng với các HTX dịch vụ để liên kết sản xuất gắn với đầu ra cho sản phẩm trên diện tích 311ha, trong đó, trồng cây ngô làm thức ăn chăn nuôi 286ha, ớt xuất khẩu 15ha, khoai tây 5ha, bí xanh 5ha...

Cùng với việc chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, huyện Cẩm Thủy cũng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, du nhập nghề mới, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đến nay, ngành nghề phát triển khá đa dạng, như: chế biến nguyên vật liệu; chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ và sản xuất các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn..., tạo việc làm thường xuyên cho gần 20.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, có gần 7.000 cơ sở tham gia sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề nông thôn. Tổng doanh thu từ sản xuất, kinh doanh các ngành nghề hàng năm bình quân đạt hơn 1.600 tỷ đồng...

Với việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong 10 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã đạt được những kết quả khích lệ: giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng; ngành dịch vụ, xây dựng hơn 6.700 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 6,8 triệu USD, bằng 136% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 129 tỷ đồng, đạt hơn 94% dự toán tỉnh giao... Cùng với đó, huyện thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, phát triển giáo dục, đào tạo việc làm, y tế, văn hóa; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số; bảo vệ, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bài và ảnh: Gia Bảo