Các chi nhánh Agribank gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Chiều 20-12, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các chi nhánh Agribank tại Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; Sở Thông tin - Truyền thông; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh, các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại Thanh Hóa.

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Agribank Thanh Hóa và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thực hiện thông qua các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, hội nghị giao ban tư tưởng, giao ban công tác báo chí; tuyên truyền trên bản tin; thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh... Thông qua đó đã tuyên truyền kịp thời về các cơ chế chính sách, các sản phẩm dịch vụ của Agribank; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình kinh tế, các doanh nghiệp và các hộ gia đình sử dụng có hiệu quả đồng vốn của Agribank; đồng thời cũng phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập trong nền kinh tế và những vướng mắc, tồn tại trong hoạt động của Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là những yếu tố quan trọng để Agribank phát huy những thành tích đạt được, nhận thức rõ hơn những khó khăn, yếu kém; từ đó có giải pháp hiệu quả nhằm phát huy lợi thế, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đưa hoạt động kinh doanh phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thuần Phong, Giám đốc Agribank Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Agribank Thanh Hóa đã thông tin về hoạt động kinh doanh năm 2202, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, hoạt động kinh doanh của các chi nhánh Agribank được cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí quan tâm và ủng hộ, thường xuyên đưa các thông tin về hoạt động của Agribank, đặc biệt là việc tuyên truyền thực hiện các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đến cuối năm 2022, tổng vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn đạt 47.900 tỷ đồng, tăng 5.679 tỷ đồng, tăng trưởng 10,8% so với năm 2021, chiếm 33% thị phần của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tổng dư nợ cho vay đạt 54.200 tỷ đồng, tăng 5.525 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2021, chiếm 31% thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Trong suốt quá trình hoạt động, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực sự khẳng định vị thế của một Ngân hàng thương mại Nhà nước có vai trò chủ lực, chủ đạo dẫn dắt thị trường tài chính, tiền tệ, thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa; góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đấu tranh đẩy lùi tệ nạn “tín dụng đen”, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Cùng với phát triển kinh doanh, các chi nhánh Agribank luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện và an sinh xã hội. Năm 2022 đã tài trợ hơn 32 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, xây dựng các trạm y tế; trường học; xây nhà đại đoàn kết;...

​Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của các chi nhánh Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã được các cấp, ngành đánh giá, ghi nhận và biểu dương với nhiều thành tích cao quý: Nhiều năm liên tục thuộc top các chi nhánh dẫn đầu trong phong trào thi đua của khu vực và toàn hệ thống Agribank; nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Cờ thi đua.

Khánh Phương