Bỉm Sơn: Điểm đến tiềm năng của bất động sản đô thị phụ trợ khu công nghiệp

Những địa phương được đánh giá có tiềm năng phát triển công nghiệp lớn gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... Tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Giang đang là điểm nóng thu hút các hoạt động đầu tư sản xuất cũng như logistics. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng dần chuyển hướng quan tâm đến các khu vực khác như Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Riêng tại khu vực phía Nam, Long An hiện đang dẫn đầu trong việc thu hút các nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên 3,6 tỷ USD, chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong đó có dự án điện quy mô lên đến 3,1 tỷ USD. Vì tỷ lệ lấp đầy cao và quá tải tại các dự án công nghiệp thuộc hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Long An để thiết lập các trung tâm phân phối và dự án logistics. Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu với một số dự án công nghiệp hoạt động khá tốt như Khu công nghiệp Phú Mỹ… cũng là điểm đến thu hút giới đầu tư. Đặc biệt, tại Vĩnh Long với khu công nghiệp Đông Bình do TNI Holdings Vietnam quản lý cũng đang chờ đón hàng loạt dự án với số vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la trong thời gian tới. Dấu ấn về đầu tư, phát triển tại Đồng bằng sông Cửu Long còn phải kể đến Đông Hải (Bạc Liêu) với hơn 4 tỷ USD của nhà máy điện khí LNG, khu cảng biển nước sâu Gành Hào – Đông Hải có công suất lên đến 200,000 tấn DWT cũng hệ thống điện gió với công suất lên đến hàng tỷ KWH.