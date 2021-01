Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm tra an ninh rừng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông có tổng diện tích rừng đặc dụng trên 17.000 ha nằm trên địa bàn các huyện Bá Thước, Quan Hóa, với nhiều loài động thực vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.

Hiện nay, xung quanh KBT có trên 18.000 người sinh sống ở vùng đệm, vùng lõi. Đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, thu nhập còn phụ thuộc vào nguồn lợi khai thác từ rừng. Điều này đã gây áp lực lớn đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2020 KBTTN Pù Luông đã xây dựng phương án bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, phân công cán bộ kiểm lâm trực tiếp quản lý các tiểu khu rừng đặc dụng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bá Thước, chính quyền địa phương, lực lượng dân quân, tự vệ và các tổ BVR các thôn, bản kiểm tra an ninh rừng theo định kỳ. Bên cạnh đó, đã phối hợp với các địa phương tổ chức 50 buổi tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng về BVR, PCCCR, với 3.539 lượt người tham gia; lập danh sách và đưa vào theo dõi quản lý 105 đối tượng tình nghi về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn; tổ chức giao khoán BVR cho 39 cộng đồng vùng đệm, thành lập 39 tổ đội BVR, với 136 thành viên. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước, các xã vùng đệm tiến hành rà soát 451,1 ha rừng thuộc diện tích 39 hộ gia đình thuộc xã Lũng Cao đang canh tác lâm nghiệp trên đất rừng đặc dụng do KBTTN Pù Luông quản lý; tổ chức rà soát, xác định tọa độ vị trí 124 điểm cắm bổ sung mốc cấp I trên ranh giới KBT thuộc địa bàn hành chính các xã Lũng Cao và Thành Sơn.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý BVR, BTTN, năm 2020, KBTTN Pù Luông đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý BVR và theo dõi biến động về tài nguyên rừng. Cụ thể đã xây dựng được 110 tuyến tuần tra chính trên toàn diện tích rừng đặc dụng, kết hợp cập nhật thông tin về các loài cây gỗ lớn, cây gỗ quý, hiếm, tạo cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng phục vụ trong công tác quản lý BVR trên địa bàn; ứng dụng công nghệ theo dõi ảnh vệ tinh trên phần mềm bản đồ QGIS trong cập nhật biến động tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng và xử lý vi phạm luôn được đặt lên hàng đầu, KBT đã chỉ đạo kiểm lâm viên phối hợp với các tổ BVR cộng đồng thôn, bản vùng đệm tổ chức 1.772 lượt tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, kết hợp cập nhật thông tin tiểu khu trên toàn bộ diện tích 40 tiểu khu, tập trung ưu tiên các khu vực trọng điểm khai thác, các khu vực giàu tài nguyên rừng; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát gỗ làm nhà ở trong dân, quản lý có hiệu quả số lượng cưa xăng tại cộng đồng, kiểm soát không để người phá rừng làm nương rẫy trái phép... Năm 2020, qua công tác tuần tra, kiểm tra rừng, KBTTN Pù Luông đã phát hiện, xử lý 9 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 74 triệu đồng. Ngoài ra, KBT còn phát hiện 1 vụ khai thác khoáng sản vàng và phá rừng trái pháp luật tại lô 44 - khoảnh 1, tiểu khu 250 rừng đặc dụng thuộc thôn Kịt, xã Lũng Cao. Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông phối hợp cùng lực lượng công an, viện kiểm sát điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông còn phối hợp chặt chẽ với các Hạt Kiểm lâm Bá Thước, Quan Hóa; Mai Châu, Tân Lạc và Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra an ninh rừng vùng giáp ranh được 23 lần, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm về khai thác gỗ trái pháp luật.

Do làm tốt công tác BVR, PCCCR nên những năm gần đây, an ninh rừng ở KBTTN Pù Luông luôn ổn định và đảm bảo, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, góp phần nâng cao công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Khắc Công