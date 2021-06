(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, bà con nông dân đang tập trung sản xuất vụ thu mùa. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên hiện nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất từ 37-39 độ C và có thể đạt từ 39-41 độ C.

Bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ thu mùa Hiện nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa đông xuân, bà con nông dân đang tập trung sản xuất vụ thu mùa. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên hiện nay trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất từ 37-39 độ C và có thể đạt từ 39-41 độ C. Trạm bơm B4-10, xã Đồng Tiến (Triệu Sơn) vận hành bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay mực nước sông Mã tiếp tục hạ thấp, không ổn định trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 9 giờ trong ngày, mực nước chênh lệch giữa sáng và chiều trung bình khoảng 40 cm, gây khó khăn cho các trạm bơm dọc sông Mã phục vụ sản xuất. Mực nước thấp nhất theo dõi tại một số trạm bơm lớn đến ngày mùng 1-6 là: Tại bể hút trạm bơm Kiểu mực nước thấp nhất từ +1.90 m đến +2.40 m; mực nước min thiết kế là +3.20 m. Tại bể hút trạm bơm Yên Tôn, mực nước thấp nhất từ +4.5 m đến +4.80 m; mực nước min thiết kế là +5.80 m. Tại bể hút trạm bơm Hoằng Khánh, mực nước thấp nhất từ -1.15 m đến -0.1 m; mực nước min thiết kế là -0.22 m. Mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31-5, có 304/610 hồ chứa tích đầy nước, còn lại 306 hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 1,0 m trở lên, trong đó có 35 hồ xuống dưới mực nước chết. Riêng hồ chứa nước Cửa Đạt, mực nước hồ lúc 7h ngày 31-5-2021 là +80.07 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 29,93 m và thấp hơn mực nước tối thiểu 1,03m. Chi nhánh Thủy nông Đông Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu chủ động lắp đặt máy bơm dã chiến, bảo đảm nguồn nước để bà con nông dân sản xuất vụ thu mùa. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ thu mùa 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: UBND các huyện, thị xã, thành phố hỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, hợp tác xã dùng nước phối hợp chặt chẽ với các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi và thực hiện nghiêm túc các phương án tưới và chống hạn vụ thu mùa năm 2021 đã đề ra; phân công cụ thể cán bộ theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, củng cố bờ vùng, bờ thửa để tránh mất nước gây thiếu nước cục bộ. Các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo cấp đủ nước gieo cấy vụ thu mùa năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng triều, xâm nhập mặn trước khi lấy nước; đóng, mở các cống để giữ ngọt, ngăn mặn; tranh thủ tích trữ nước vào các ao đầm, vùng trũng, kênh tưới, kênh tiêu để đề phòng hạn cục bộ đầu vụ thu mùa năm 2021. Đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện Trung Sơn, Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2, Cẩm Thủy 1 thực hiện vận hành phát điện theo quy trình vận hành và yêu cầu tưới của các huyện, các Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo duy trì ổn định mực nước trên sông Mã để các trạm bơm hoạt động phục vụ tưới không bị gián đoạn. Chỉ đạo các nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Dốc Cáy, Xuân Minh, Bái Thượng có kế hoạch vận hành phát điện với lưu lượng và thời gian phù hợp nhu cầu dùng nước để duy trì ổn định mực nước trên các hệ thống kênh: Bái Thượng, Bắc sông Chu - Nam sông Mã phục vụ chống hạn. Chỉ đạo Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm tưới, nhất là các trạm bơm đầu mối lớn và các trạm bơm vùng triều để tranh thủ bơm nước. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Dốc Cáy để vận hành phát điện đảm bảo nhu cầu cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng. Hương Thơm

