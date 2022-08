Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn làm tốt công tác BVR và PCCCR

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Nghi Sơn là chủ rừng Nhà nước được giao quản lý, bảo vệ và phát triển trên 5.205 ha rừng, trong đó có hơn 2.100 ha rừng thông có thảm thực bì, cành khô, lá rụng dày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng, đặc biệt trong mùa hanh khô.

Cán bộ BQL RPH Nghi Sơn phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng.

Ông Phạm Văn Hồ, Giám đốc BQL RPH Nghi Sơn, cho biết: Để chủ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR&PCCCR), phát triển rừng theo hướng hiệu quả, bền vững, BQL đã chủ động triển khai phương án, kế hoạch BVR&PCCCR cụ thể đến từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; vận động 670 hộ gia đình, cá nhân ký cam kết BVR&PCCCR. Cùng với đó, ban phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với công tác BVR&PCCCR; tổ chức 18 cuộc họp dân và hộ nhận khoán để tuyên truyền BVR&PCCCR. Duy trì tốt thông báo cấp cháy rừng, phân công trực chỉ huy phòng cháy rừng 24/24 giờ; phân công cán bộ theo dõi hàng ngày thông tin cảnh báo rừng trên hệ thống cảnh báo sớm của Cục Kiểm lâm. Bên cạnh đó, ban phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn, chính quyền địa phương, các hộ nhận khoán thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào các khu rừng trọng điểm cháy trong những ngày nắng nóng có nguy cơ cháy cao tại các khu vực trọng điểm. Chỉ đạo các trạm bám sát cơ sở, hướng dẫn, tổ chức quản lý, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân xử lý thực bì trồng rừng, làm nương rẫy ở khu vực liền kề với rừng và thảm thực bì dễ cháy. Chủ động rà soát diện tích giáp ranh với đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, các khu nghĩa trang, nghĩa địa, các tuyến đường ven rừng, như: đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn; đường ngã ba Cung đi Chuối; đường đi chùa Am Các... để đốt trước vật liệu cháy có điều khiển, hạn chế nguy cơ sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng. Cán bộ chuyên trách BVR thường xuyên bám sát địa bàn để nắm bắt thông tin, các mối quan hệ có thể phát sinh tiêu cực tại cơ sở, có biện pháp thuyết phục, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn để hạn chế nguyên nhân cố ý đốt hủy hoại rừng.

Cùng với đó, BQL RPH Nghi Sơn còn hướng dẫn các hộ nhận khoán phát dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng trên 1.072 ha; phối hợp với kiểm lâm địa bàn làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng 33,2 ha; phát dọn lại vật liệu cháy dưới tán rừng thông 60 ha; làm mới và tu sửa 28,9 km đường băng cản lửa kết hợp tuần tra, tác chiến chữa cháy rừng; viết lại 16 bảng tuyên truyền BVR&PCCCR. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ sẵn sàng khi có cháy rừng xảy ra; kiện toàn lực lượng PCCCR, với 6 đội, 27 tổ, với 513 người; mua sắm các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCCR. Bên cạnh đó, công tác phát triển rừng được quan tâm. Hiện nay, BQL RPH Nghi Sơn đã chuẩn bị các điều kiện để trồng mới 185 ha rừng phòng hộ; trong đó, trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án hiện đại hóa lâm nghiệp 108 ha; trồng rừng thay thế 77 ha (chủ yếu là keo tái sinh). Ban đã phối hợp với BQL dự án tỉnh ký kết hợp đồng trồng rừng, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện bàn giao mốc giới lô thiết kế tại hiện trường và khẩn trương chuẩn bị hiện trường để trồng rừng...

Do làm tốt công tác BVR&PCCCR, nên từ đầu năm 2022 đến nay, diện tích rừng do BQL RPH Nghi Sơn quản lý không để xảy ra cháy rừng, không bị xâm lấn, an ninh rừng luôn được bảo đảm.

Bài và ảnh: Khắc Công