Bá Thước vươn lên mạnh mẽ trong mùa xuân mới

Bước qua năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với đầy khó khăn, thử thách, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển tích cực. Một Bá Thước tràn đầy sức sống đang vươn lên mạnh mẽ trong mùa xuân mới.

Khu Du lịch Puluong CaSa, xã Thành Lâm, Bá Thước. Ảnh: Tiến Đông

Nỗ lực đổi thay

Nổi bật trong năm 2021 đó là huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch (KH), trong đó có 11/30 chỉ tiêu vượt KH, 15/30 chỉ tiêu đạt KH, như: tổng sản lượng lương thực ước đạt 37.866 tấn, vượt 8,2% KH, tăng 4,4% so với năm trước; thu ngân sách Nhà nước vượt 19% so dự toán tỉnh giao, vượt 7,3% so với dự toán của huyện; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 44,4% so với KH; tổng huy động vốn đầu tư phát triển vượt 11,3%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,8% KH... Đây là tiền đề để huyện bứt phá phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Huyện cũng đã tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện có 3 xã và 74 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 12,15 tiêu chí/xã, 11 tiêu chí/thôn. Một số thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM và đang chờ thẩm định công nhận. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm OCOP, đến nay đã có 2 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao.

Về du lịch, mặc dù đại dịch COVID–19 đã tác động nặng nề đến hoạt động du lịch trên địa bàn, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng trong năm chỉ đạt hơn 37.200 lượt khách, trong đó có hơn 3.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 75 tỷ đồng. Song, những tháng cuối năm khi áp dụng biện pháp phòng chống dịch trong “trạng thái bình thường mới” hình thức du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng khám phá trên địa bàn lại trở thành điểm đến hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, hiệu quả, chất lượng; 70% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 63% khu dân cư được công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc; xây dựng KH, phương án tôn tạo, phục dựng Nhà phủ Mường Khoòng, Mộ Nàng Mứn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có sự chuyển biến rõ nét, tham gia các kỳ thi, giao lưu cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt nhiều giải cao; thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 23 giải/60 học sinh dự thi, xếp thứ 5 các huyện miền núi. Trong năm, có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 42 trường, đạt tỷ lệ 56,8%.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân bảo đảm chất lượng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với gia đình và người có công với cách mạng. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở không ngừng được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện đúng quy định. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, bám sát quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên; nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết, khắc phục hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng hiệu quả.

Với nhiều kỳ vọng mới

Bá Thước là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; vùng đất này từng là địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn; là căn cứ địa chống Pháp của nghĩa quân Cần Vương. Đây còn là vùng đất quần cư lâu đời của đồng bào dân tộc Mường, Thái với các mường lớn như Mường Ống, Mường Ai, Mường Khô, Mường Khôông, Mường Khoòng, Mường Ký... gắn với các lễ hội văn hóa truyền thống vẫn còn lưu giữ và phát huy các giá trị đến ngày hôm nay. Những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa ấy không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, mà đó là nguồn sức mạnh nội sinh, là động lực để cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, nỗ lực, vượt qua thử thách tiếp tục xây dựng quê hương vững mạnh.

Năm 2022, huyện tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, bảo vệ môi trường và giá trị gia tăng cao. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của huyện, như: Dự án đầu tư xây dựng cầu thị trấn Cành Nàng qua sông Mã; đường tránh chợ phố Đoàn, xã Lũng Niêm...

Đối với hoạt động thương mại dịch vụ, huyện tập trung phục hồi và phát triển các loại hình dịch vụ có chất lượng cao, thích ứng với tình hình mới sau khi dịch COVID-19 được khống chế, nhất là loại hình bị ảnh hưởng như vận tải, du lịch, ăn uống, giải trí. Khuyến khích phát triển hệ thống thương mại đa loại hình, chú trọng xây dựng và phát huy lợi thế các siêu thị vừa và nhỏ ở thị trấn Cành Nàng, khu đô thị Đồng Tâm, Điền Lư, trung tâm cụm xã Phố Đoàn, Quý Lương... Tiếp tục đầu tư phát triển các khu du lịch trọng điểm của huyện: Pù Luông; thác Hiêu; thác Muốn; Son, Bá, Mười...; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền.

Huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 13,4%; thu nhập bình quân/người/năm đạt 30 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 1.250 tỷ đồng; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 150 ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm (theo tiêu chí mới) 3%; tỷ lệ che phủ rừng 70,27%; kết nạp 200 đảng viên mới trở lên... Phấn đấu có thêm 1 xã, 7 thôn NTM, 2 thôn NTM kiểu mẫu.

Huyện Bá Thước cùng cả tỉnh bước vào mùa xuân mới với niềm tin và kỳ vọng mới. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực hết mình trong hành động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bá Thước luôn vững bước trên con đường đưa huyện nhà vươn lên trở thành huyện khá của khu vực miền núi xứ Thanh.

Bùi Văn Lưỡng

Bí thư Huyện ủy Bá Thước