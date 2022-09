Agribank Bắc Thanh Hóa tiên phong, nỗ lực vì cộng đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) không ngừng nỗ lực, khẳng định vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn cho lĩnh vực “tam nông”, bảo đảm an sinh xã hội, vì sự phát triển của cộng đồng.

Cán bộ Agribank Nga Sơn - Bắc Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại thị trấn Nga Sơn.

Từ năm 2020 đến nay, dù chịu tác động không nhỏ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Agribank Bắc Thanh Hóa luôn vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao; khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm tiện ích và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và phục vụ khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như rà soát, cơ cấu thời gian trả nợ, miễn/giảm lãi vay, giảm lãi suất đối với các khoản vay thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; xem xét cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục, duy trì sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ; áp dụng với mức lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4%/năm đối với tất cả các khách hàng doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đi đôi với đó, Agribank Bắc Thanh Hóa đã chủ động tham gia đầu tư các chương trình của Chính phủ, của tỉnh về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hiện dư nợ cho vay chiếm hơn 85% tổng dư nợ toàn đơn vị. Các thủ tục, khoản vay đều được vận dụng linh hoạt theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với đó, ngân hàng cũng đã tăng cường phối hợp, kết nối với chính quyền địa phương đẩy mạnh cho vay qua tổ, nhóm, phát triển cho vay thông qua thấu chi thẻ nông nghiệp, nông thôn, cho vay tiêu dùng đối với người lao động sử dụng dịch vụ thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng. Để đem lại những tiện ích cho khách hàng, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn chú trọng, đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, như đơn giản thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ. Hiện, Agribank có hơn 220 sản phẩm, dich vụ; riêng từ năm 2020 đến nay, Agribank đã phát triển, hoàn thiện thêm hơn 30 sản phẩm, dịch vụ tiện ích mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ của Agribank, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thông qua việc thực hiện các cuộc vận động xã hội từ thiện nhân đạo do Trung ương, địa phương, ngân hàng phát động. Hàng năm, chi nhánh dành hàng tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội, như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp các gia đình thương binh liệt sĩ, học sinh nghèo vượt khó, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai...

Bà Trần Thị Kim Anh, Phó Giám đốc Agribank Bắc Thanh Hóa, cho biết: Tiếp nối truyền thống nhân ái của dân tộc, song hành với việc thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục khơi dậy ý thức, trách nhiệm, tinh thần tương thân, tương ái với toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, nhằm chung tay, góp sức, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.

Với hàng loạt các biện pháp kinh tế, hoạt động an sinh xã hội và khẳng định chất lượng dịch vụ tốt, hiện nay Agribank Bắc Thanh Hóa cùng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tiếp thêm nguồn lực, sức mạnh để đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hơn đối với sự nghiệp phát triển “tam nông”.

Bài và ảnh: Lương Khánh