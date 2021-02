Giá cả thực phẩm sau tết: Nhiều mặt hàng giữ giá

Sau tết là nỗi lo tăng giá một số loại thực phẩm, tuy nhiên năm nay nhiều mặt hàng giữ giá, thậm chí rẻ hơn trong tết, chỉ một số mặt hàng như hải sản, hoa, quả tăng nhẹ.

Sau tết nguyên đán, rau xanh là mặt hàng có lượng tiêu thụ lớn nhất

Tại chợ Dầu, thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc) hoạt động nhộn nhịp nhất là tại khu vực mua bán các mặt hàng rau, củ, quả. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh tại đây, chợ đã hoạt động lại từ ngày mùng 2 tết. Những ngày này, rau xanh tại chợ vẫn là mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất và cũng là mặt hàng có giá thành giảm. Các loại rau cải cúc chỉ có giá 3.000 đồng/bó, giảm 2 lần so với trước tết. Trong khi đó, bắp cải, súp lơ cũng giảm từ 2 đến 3.000 đồng/cây so với thời điểm trước đó.

Ông Trương Văn Tính, khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc, cho biết: Năm nay thời tiết nắng ấm, rau xanh phát triển tốt. Mặc dù nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng lớn, nhưng chỉ sau 3-5 ngày nghỉ tết, lượng rau xanh đến ngày thu hoạch trong Nhân dân tăng cao, nên giá thành rẻ.

Giá các loại hải sản có mức tăng nhẹ so với những ngày trước tết

Tại chợ đầu mối Đông Hương, TP Thanh Hoá sáng mùng 6 tết giá bán các loại rau xanh tương đương hoặc giảm nhẹ so với thời điểm trước tết. Cụ thể: Su hào có giá 3.000 đồng/củ, cải bắp 5.000 - 7.000 đồng/cây, cải cúc 3.000 đồng/bó, mồng tơi 5.000 đồng/bó, súp lơ 5.000 - 7.000 đồng/cây, cà chua 6.000 đồng/kg, rau cần 5.000 - 6.000 đồng/kg...

Các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy sản cũng tương đương so với trước tết, cụ thể như: thịt gà ta từ 80.000 đến 120.000 đồng/kg, thịt lợn có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg, thịt bò thăn giá 250.000 đồng/kg, cá trắm, cá chép có giá 70.000 đồng/kg...

Mặt hàng hoa quả cũng không có biến động về giá: Cam đường canh từ 40.000 đến 60.000 đồng/kg, bưởi Diễn từ 15.000 đến 20.000 đồng/quả...

Bà Nguyễn Thị Hiền ở xã Hoằng Giang (Hoằng Hoá) chuyên trồng rau cung cấp cho các tiểu thương chợ đầu mối cho biết: Do tâm lý người tiêu dùng năm nay không mua sắm nhiều nên lượng tiêu thụ không tăng, giá cả ổn định.

Các siêu thị đã mở cửa từ ngày mùng 4 tết để phục vụ nhu cầu tiêu dùng củ người dân

Khảo sát thực tế tại các chợ dân sinh, cho thấy bên cạnh sự ổn định về giá của các loại thực phẩm truyền thống thì mặt hàng hải, thuỷ sản có sự tăng giá nhẹ, song vẫn ở mức người tiêu dùng có thể chấp nhận được. Đơn cử: tôm lớt giá 300.000 đồng/kg, cá khoai 350.000 đồng/kg, ghẹ 6 đến 700.000 đồng/kg…

Chợ dân sinh đã hoạt động trở lại từ ngày mùng 2 tết.

Theo đánh giá của Sở Công thương, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nên việc cân đối số lượng hàng hóa nhập vào, bán ra trong thời gian trước và trong tết khá hợp lý, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng hóa, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến.

Từ mùng 2 tết, các chợ dân sinh đã hoạt động trở lại, một số cửa hàng, siêu thị cũng bắt đầu mở cửa từ ngày mùng 4 tết. Tại các siêu thị, giá cả các mặt hàng ổn định, chất lượng sản phẩm bảo đảm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhất là các mặt hàng chất lượng cao được sản xuất trong nước.

So với những năm trước, giá thành các loại thực phẩm đến thời điểm này cơ bản giữ mức ổn định so với trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, sức mua giảm 20% - 30% so với năm trước do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân có tâm lý hạn chế mua sắm, gặp gỡ, giao lưu dịp trước, trong và sau tết.

Trước đó, các cấp, các ngành đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến và vi phạm về buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Lê Hoà