Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Hà Trung

Chiều 20/5, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Hà Trung về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh) - Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn...

... Khu tái định cư tại thị trấn Hà Long.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện Hà Trung đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành các thủ tục và chuẩn bị các điều kiện để sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách khối cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể khi kết thúc tổ chức ĐVHC cấp huyện và sắp xếp ĐVHC cấp xã. Xây dựng, đề xuất phương án nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra và định hướng phân công cấp ủy viên, ủy viên BTV cấp ủy xã sau sắp xếp. Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở làm việc, nhà ở công vụ, công nợ, các dự án đầu tư dở dang... của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các ĐVHC cấp xã, chấm dứt hoạt động cấp huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do tỉnh quản lý là 96,499 tỷ đồng (gồm 93,724 tỷ đồng giao đầu năm và 2,725 tỷ đồng mới bổ sung tháng 4/2025), đến ngày 20/5, đã giải ngân 24,874 tỷ đồng (đạt 26,5% so với kế hoạch vốn giao đầu năm và 25,79% so với tổng vốn).

Thực hiện việc chỉnh lý, số hóa, bàn giao hồ sơ, tài liệu khi kết thúc tổ chức ĐVHC cấp huyện và sắp xếp ĐVHC cấp xã, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và xây dựng Kế hoạch để thực hiện thực hiện chỉnh lý, số hóa, bàn giao và quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu tài liệu trong quá trình sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đối với các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Huyện ủy Hà Trung đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp, chỉnh lý và số hóa các hồ sơ, tài liệu bàn giao về Huyện ủy trước ngày 15/6 để phục vụ tổng hợp và bàn giao cho tỉnh theo quy định.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, huyện Hà Trung có 84/91 hộ đủ điều kiện làm nhà (trong đó: xây mới 79 nhà, sửa chữa 5 nhà). Tính đến ngày 25/4, số tiền huy động đợt 2 của huyện là 7,363 tỷ đồng/5,647 tỷ đồng, đạt 130,4% kế hoạch. Huyện đã nộp về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh 5 tỷ đồng. Ngoài ra, có 8 doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp với số tiền là 640 triệu đồng. Đến hết ngày 19/5, huyện đã khởi công xây dựng và cơ bản hoàn thành giải ngân 84/84 hộ.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn huyện có 63 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ (xây mới 34 hộ, sửa chữa 29 hộ). Huyện đã khởi công xây dựng 52 nhà (xây mới 26 nhà, sửa chữa 26 nhà); chưa khởi công 11 nhà (xây mới 6 nhà, sửa chữa 5 nhà).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hà Trung đã báo cáo và làm rõ thêm với Đoàn công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các thủ tục, các bước để sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC cấp xã; phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài chính, tài sản công; những thuận lợi, khó khăn trong việc chỉnh lý, số hóa, bàn giao hồ sơ, tài liệu và giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm các tồn đọng khi kết thúc tổ chức ĐVHC cấp huyện và sắp xếp ĐVHC cấp xã...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền huyện Hà Trung những tháng đầu năm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị BTV Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên, bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hồ sơ tài liệu, tài sản, tài chính... và các nhiệm vụ có liên quan khi kết thúc tổ chức ĐVHC cấp huyện và sáp nhập cấp xã theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, cần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cán bộ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và các cơ quan thẩm quyền trên tinh thần xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể để lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp, đúng sở trường để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có sức khỏe, có trí tuệ, sử dụng công nghệ tốt. Đồng thời, xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra và định hướng phân công cấp uỷ viên, uỷ viên BTV cấp ủy xã và phương án bố trí cán bộ, công chức cấp xã phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ ở địa phương mới. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác bố trí sắp xếp cán bộ, ĐVHC cấp xã, cần chủ động báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền, Ban chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ kịp thời.

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Lê Văn Dậu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu BTV Huyện ủy Hà Trung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cấp xã theo thẩm quyền; phương án khai thác, sử dụng, bố trí các trụ sở sau sắp xếp theo kế hoạch. Khẩn trương xây dựng phương án chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng để bộ máy mới đi vào hoạt động kịp thời, tránh lãng phí tài sản công; không để bỏ trống, bỏ sót tài sản, thất lạc hồ sơ, tài liệu sau sáp nhập.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề xuất, những tài liệu, hồ sơ liên quan đến văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện Hà Trung nên bố trí lưu giữ, bảo tồn tại xã trung tâm để thuận tiện cho việc tham quan, tìm hiểu của Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra. Đề nghị huyện tập trung các giải pháp, phấn đấu đến 30/6 hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Phí Thị Oanh, ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn.

Trước khi làm việc với BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh (nút giao cao tốc tại xã Hà Lĩnh) - Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ, xã Hà Sơn; Công sở thị trấn Hà Lĩnh; Khu tái định cư tại thị trấn Hà Long; Công sở thị trấn Hà Long và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Phí Thị Oanh, ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn.

Phan Nga