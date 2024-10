Không gian sống “vị nhân sinh” tại căn hộ nghệ thuật Art Residence

Một sản phẩm với thiết kế độc đáo, đậm tính nghệ thuật và được bao bọc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên rộng lớn, nâng niu cuộc sống chủ nhân... là điều mà thị trường BĐS cao cấp luôn hướng đến. Dòng căn hộ nghệ thuật tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City (Phủ Lý, Hà Nam) là một kiểu mẫu của xu hướng “vị nhân sinh” đang lên ngôi này.

Nghệ thuật là một “tiện nghi” mới

“Khách hàng của chúng tôi thường là những người sành nghệ thuật” - Giám đốc tiếp thị của Vista Tower đã nói vậy khi nhắc tới tòa nhà Vista Tower, nơi mỗi căn hộ có mức giá lên tới hàng chục triệu USD được bán cùng các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ hàng đầu Chicago.

Trong khi đó, tại khu dân cư Chelsea của thành phố New York, một tòa nhà đã ghi nhận mức giá tăng lên gần gấp ba, sau khi treo hai bức tranh tường của nghệ sĩ Eduardo Kobra. Khi BĐS được cộng hưởng với những yếu tố nghệ thuật, giá trị của nó tự khắc được nhân lên.

Căn hộ nghệ thuật tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City. Ảnh phối cảnh minh họa

Cách thành phố Hà Nội chỉ 50km với 45 phút lái xe, các tòa căn hộ nghệ thuật Art Residence nằm trong quần thể Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City đang hình thành tại Phủ Lý, Hà Nam cũng đang tạo nên một cơn sốt trên thị trường địa ốc miền Bắc. Cơn sốt này bắt nguồn từ lối kiến trúc độc đáo theo trường phái Tân tạo hình, lấy cảm hứng từ phong cách hội họa Picasso. Cuộc chơi của những mảng màu ấn tượng, các lát cắt hình học, các đường ngang dọc đan xen tạo hiệu ứng về một không gian phẳng hai chiều cho tổng thể kiến trúc, khiến Art Residence tự thân đã là một tác phẩm nghệ thuật mà không cần phải treo thêm bất cứ bức vẽ nào của Picasso trên tường.

Sức mạnh của nghệ thuật rất hữu hình, bởi nó đã trở thành một tiện nghi không thể thiếu của BĐS cao cấp – phân khúc dành cho khách hàng khao khát tìm kiếm trải nghiệm sống khác biệt.

Điều đặc biệt, phía trong mỗi căn hộ Art Residence, thay vì đặt sẵn vào tay bạn một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, thì chủ đầu tư lại tạo không gian đủ cao để thoải mái sáng tạo. Một không gian “đủ cao”, chứ không đơn thuần “đủ rộng” là cách giúp gia chủ có thể thỏa sức kiến tạo chốn độc đáo, tinh tế của riêng mình. Tất cả các căn hộ đều có chiều cao trần gần 5m, dễ dàng hô biến thành 2 tầng, vừa tăng thêm các phòng chức năng, vừa tạo không gian hoàn toàn mới lạ so với quy chuẩn thông thường hiện nay.

Không gian đủ cao để gia chủ thỏa sức sáng tạo. Ảnh căn hộ mẫu

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, một căn hộ nhỏ xinh 29m2 có thể tăng từ 1 lên 2 không gian ngủ, căn hộ 45m2 hoàn toàn có thể có đến 4 không gian ngủ, còn căn hộ 55m2 có thể có đến 5 không gian ngủ - mà vẫn đảm bảo thoáng rộng, tiện nghi. Các không gian ngủ có cầu thang riêng mang tới sự riêng tư. Đồng thời, không gian sinh hoạt chung có khoảng thông tầng, đảm bảo thông thoáng.

Cùng với giải pháp mở rộng theo chiều đứng, sự hòa quyện chủ nghĩa tối giản wabi-sabi của Nhật Bản và phong cách Scandinavian cổ điển là một gợi ý hoàn hảo trong thiết kế nội thất căn hộ Art Residence, làm nên một không gian sống đậm tính nghệ thuật, hiện đại, duy mỹ nhưng vẫn rất “vị nhân sinh”.

“Thành phố trong Công viên”

Vào năm 1963, Thủ tướng Singapore khởi động kế hoạch “Garden in the City” (Vườn trong thành phố) và nó trở thành một slogan kinh điển về định hướng sống xanh của đảo quốc sư tử. Nhưng, như vậy chưa đủ. Những năm đầu thế kỷ 21, học thuyết “Garden in the City” của Lý Quang Diệu đã có một bước tiến mới, trở thành “City in the Garden” (Thành phố trong Vườn), như một tuyên bố không thể mạnh mẽ hơn về việc con người cần được an trú trong không gian xanh và thiên nhiên rộng lớn.

Không gian xanh tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City. Ảnh phối cảnh minh họa

Thị trường địa ốc xanh trên thế giới cũng đã và đang phát triển theo học thuyết đó, trở thành xu thế mang tính bền vững. Ngay tại Việt Nam, rất nhiều khu đô thị, các second-home hay các tòa căn hộ lựa chọn ẩn mình giữa thiên nhiên và giữ gìn những giá trị tự nhiên nguyên bản nhất bao quanh nó.

Dòng sản phẩm Art Residence tại Sun Urban City chính là ví dụ điển hình cho xu thế này, khi mật độ xây dựng chỉ chiếm 18%. Bao quanh Art Residence là 200ha cảnh quan cây xanh, mặt nước, nơi đám trẻ được vui chơi thỏa thích tại tổ hợp thể thao rộng lớn ngay sát QL1A, vườn trẻ em với sân tập thể dục, sân trượt patin, bóng rổ, cầu lông, chơi cờ, thảm cỏ đa năng, vườn thú cưng...; còn người lớn sẽ có vô số trải nghiệm tại khu vườn thực vật với các tiện ích như: thảm cỏ lớn, đài phun nước may mắn, cầu dạo bộ cảnh quan, Pavillion cộng đồng, không gian mô phỏng cây đa, bến nước... hay các khu vườn mang đậm màu sắc văn hóa Hà Nam như: Vườn Đại Hoàng, vườn Điền Viên và vườn Kim Bảng.

Một điều đặc biệt là cư dân Art Residence được tận hưởng đến 5 đại công viên trong quần thể Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City – một số lượng công viên đáng kinh ngạc. Trong đó, kế cận Art Residence là Công viên Lễ hội với điểm nhấn trục đại lộ rộng 150m, dài 1,5km quy mô hàng đầu miền Bắc. Xuyên suốt trục đại lộ là dòng Kênh vua Lê rộng tới 50m được đan cài dấu ấn lịch sử vào không gian mặt nước sinh thái với hàng loạt công trình sáng tạo như Vườn hoa Vĩnh Lộc, tháp Song Long, tượng điêu khắc Trâu Kim Tiền, cafe Ngư Vó, Vương Phục Gallery, cầu Kim Lọng - Kim Tiền...

Công viên Lễ hội với nhiều trải nghiệm cho cư dân. Ảnh phối cảnh minh họa

Tại đây cũng sẽ diễn ra show nhạc nước tương tác tái hiện hình ảnh Rồng bay lên, truyền tải khát vọng vươn lên của vùng đất Hà Nam. Nếu nói theo học thuyết sống xanh của Singapore, thì Sun Urban City đích thị là một “Thành phố trong Công viên”.

Đặc biệt, Art Residence - dòng căn hộ nghệ thuật mang phong cách hội hoạ của Picasso đủ sức khơi dậy cảm hứng và sức sáng tạo, khi được đặt trong không gian xanh của Sun Urban City cùng 1001 tiện ích, đã thực sự trở thành không gian sống “vị nhân sinh”.

Và mục đích cuối cùng, với Art Residence hay bất cứ căn hộ cao cấp nào khác, vẻ đẹp từ thiết kế đậm chất nghệ thuật đến không gian ngập tràn ánh sáng thiên nhiên và hàng ngàn tiện ích phục vụ đến tận “chân răng kẽ tóc”, tất cả đều hướng đến xây dựng một không gian sống tiện nghi để chủ nhân có thể rửa sạch bụi bặm của cuộc sống hàng ngày và thanh lọc tâm hồn.

NL