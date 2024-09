Thanh Hoá: Xu hướng mua nhà mua cả hệ sinh thái tiện ích và phong cách sống

Sống trong một cộng đồng tinh hoa với chuỗi tiện ích đẳng cấp là mong muốn của nhiều người mua nhà hiện nay tại Thanh Hoá. Đó cũng là lý do Princess’s Manor thuộc dự án căn hộ cao cấp The Royal Residences (Vinhomes Star City) được nhiều người lựa chọn để an cư.

Yếu tố then chốt làm nên giá trị của không gian sống 6h sáng thức dậy, ngâm mình trong bể bơi resort để nạp năng lượng; 8h bắt đầu công việc của ngày mới; 17h trở về nhà, rèn luyện sức khỏe tại công viên gym và thưởng thức bữa tối; cuối tuần cả gia đình cùng nhau vui chơi tại công viên, mua sắm tại khu thương mại dịch vụ hay giao lưu với cộng đồng hàng xóm văn minh ở vườn BBQ... Đó là nhịp điệu của một cuộc sống trong mơ mà nhiều người khao khát sở hữu. Cũng vì lẽ đó, các nhà phát triển BĐS không chỉ xây nên những ngôi nhà để ở, mà còn chú trọng vào đưa vào các tiện ích, cảnh quan, kiến tạo cộng đồng, xem đây là yếu tố cốt lõi làm nên và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Không gian sống đa dạng tiện ích thu hút sự chú ý của cư dân hiện đại. Là nhà phát triển BĐS hàng đầu thị trường, tại các dự án của mình, Vinhomes luôn dày công tạo lập môi trường sống đẳng cấp và bền vững. Đó là không gian xanh tươi hiếm có bao phủ từ mặt đất lên tầng cao cùng hệ sinh thái tiện ích all-in-one đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Tất cả đã tạo nên môi trường sống chất lượng, sống tận hưởng ngay tại nhà - điều khó có thể tìm thấy ở nhiều dự án khác. Đây cũng chính là nguyên do các dự án của Vinhomes mỗi khi ra mắt đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của thị trường và liên tục tạo ra những kỷ lục về thanh khoản. Tại Thanh Hóa, Princess’s Manor đang là cái tên gây chú ý như thế. Sống tiện nghi với bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp Là phân khu cao tầng đầu tiên của khu đô thị đáng sống bậc nhất Thanh Hóa Vinhomes Star City, Princess’s Manor đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng người mua nhà ngay khi vừa ra mắt. Lấy cảm hứng từ xứ sở Phù Tang, Princess’s Manor tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ cảnh quan thiên nhiên chuẩn Nhật cùng hệ tiện ích phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, học tập, làm việc và vui chơi giải trí của cư dân tinh hoa. Mỗi ngày trôi qua tại Princess’s Manor, cư dân đều được tận hưởng bầu không khí trong lành nhờ không xanh rộng lớn của dự án. Nổi bật là công viên nội khu đậm chất Nhật, bể bơi resort ngoài trời và vườn cảnh quan giữa tầng không. Bên cạnh đó, lầu vọng cảnh, vườn đọc sách, vườn dạo cảnh quan là nơi neo đậu tâm hồn cho một cuộc sống an nhiên, thư thái giữa phố thị ồn ào, hối hả. Nhờ đó, cư dân tại Princess’s Manor có điều kiện phát triển toàn diện thân - tâm - trí và sạc năng lượng tích cực sau những bộn bề của cuộc sống. Cư dân Princess’s Manor còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích đa dạng đã đi vào hoạt động của khu đô thị Vinhomes Star City. Ngoài ra còn phải kể đến hệ thống 4 công viên với quy mô lên tới 7,4ha đã đi vào hoạt động của khu đô thị Vinhomes Star City, gồm: công viên dã ngoại, công viên BBQ, công viên gym và công viên thể thao, mang đến vô số hoạt động hữu ích cho các thành viên trong gia đình. Thay vì những cuối tuần đi xa, ngay tại nhà, cư dân Princess’s Manor đã có thể tận hưởng vô vàn trải nghiệm đắt giá. Bên cạnh đó, Vinhomes còn mang đến hệ sinh thái dịch vụ 5 sao “họ Vin” cho cư dân Princess’s Manor. Con trẻ được học tập ngay gần nhà với hệ thống trường liên cấp Vinschool. Sức khỏe của cả gia đình được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt tại phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec. Từ đây, cư dân Princess’s Manor mọi lứa tuổi đều được chăm sóc tốt nhất cả về tri thức, thể chất lẫn tinh thần. Sống hạnh phúc với cộng đồng văn minh, đẳng cấp Tại Princess’s Manor, mỗi cư dân là một mảnh ghép kiến tạo nên cộng đồng văn minh, đẳng cấp. Cộng đồng ấy không những mang đến năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình mà còn là nền tảng dựng xây các mối quan hệ chất lượng trong công việc và đời sống. Trong những năm gần đây, Thanh Hóa đón sóng dịch chuyển đầu tư và là điểm sáng trong thu hút vốn FDI của cả nước. Sự dịch chuyển này kéo theo đội ngũ chuyên gia nước ngoài, kỹ sư cao cấp đến xứ Thanh làm việc, sinh sống lâu dài. Đây là lợi thế lớn tạo nên một cộng đồng quốc tế văn minh, đa màu sắc tại Princess’s Manor nói riêng và The Royal Residences. Môi trường sống văn minh quy tụ cộng đồng cư dân toàn cầu về với Princess’s Manor. Đặc biệt hơn, bên cạnh chất Nhật thấm đẫm tại Princess’s Manor, The Royal Residences còn mang đậm dấu ấn tinh tế và độc đáo của các nền văn hóa khác, như Singapore, Hàn Quốc và Indochina. Do đó, đây sẽ là môi trường sống mang tính toàn cầu, thu hút cộng đồng cư dân đa quốc tịch. Cư dân sẽ được mở rộng cơ hội kết nối, trao đổi văn hoá, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nuôi dạy con cái. Sự đa dạng tạo nên nét đẹp văn hoá riêng và là niềm tự hào của cộng đồng tại đây. Bức tranh đời sống tinh thần của cư dân Princess’s Manor cũng sẽ được tô điểm thêm nhiều sắc màu rực rỡ với những hoạt động cộng đồng sôi nổi, thiết thực của CLB Sống Xanh - Sống Vui khỏe Vinhomes. Có thể nói, hơn cả một nơi ở, Princess’s Manor là đích đến của những người thành đạt, nơi địa chỉ nhà có ý nghĩa như một “căn cước” khẳng định vị thế và niềm tự hào của chủ sở hữu. Bởi vậy, dự án được đánh giá là tài sản truyền đời, có giá trị bền vững và không ngừng gia tăng theo năm tháng. Nguyễn Lương

