Không còn tổ chức công an cấp huyện, người dân vẫn làm thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử thuận lợi, nhanh chóng

Trước đây, công tác cấp căn cước tại địa phương được thực hiện tại 2 cấp, bao gồm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an cấp huyện. Tuy nhiên từ 1/3/2025, do không còn tổ chức công an cấp huyện nên Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước về Công an cấp xã, trên nguyên tắc các địa phương sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân để bảo đảm không có sự gián đoạn, ngắt quãng.

Cán bộ, chiến sĩ công an vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước cho công dân tại trụ sở cũ của Công an huyện Thạch Thành.

Để công tác tiếp nhận, cấp căn cước, xác thực định danh điện tử cho công dân được thuận lợi, không ngắt quãng, tại huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an vẫn duy trì một tổ công tác thường trực tại trụ sở của Công an huyện Thạch Thành (cũ) để tiếp nhận, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước và kích hoạt định danh điện tử.

Có mặt tại điểm cấp thẻ căn cước và kích hoạt định danh điện tử của huyện Thạch Thành vào sáng 13/3, hàng chục người dân đã có mặt rất sớm để làm thủ tục. Tại đây, tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, gồm 2 cán bộ trưng tập theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và 3 cán bộ Công an thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành vẫn tiếp tục duy trì công tác tiếp dân và tiếp nhận các thủ tục cấp thẻ căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho công dân như bình thường.

Mặc dù chỉ có 5 cán bộ, nhưng mọi công việc từ hướng dẫn ghi lời khai đến chụp ảnh, lấy vân tay, mống mắt, hoàn thành phiếu thông tin cho công dân đều được cán bộ trong tổ công tác hướng dẫn thực hiện một cách nhanh chóng, thuận lợi. Người dân đến làm thủ tục, chờ đến lượt được làm thủ tục hành chính đều diễn ra trong trật tự, ngăn nắp và đều cảm thấy rất hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng công an.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến (60 tuổi) ở Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh về tạm trú tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành gần 5 năm nay, sau khi được các chiến sĩ công an hướng dẫn các thủ tục cần thiết để làm thẻ căn cước cho biết: "Theo thông báo của Công an thị trấn Kim Tân và nhóm Zalo của Công an thị trấn, tôi cũng nắm được thông tin nên đến đây để làm căn cước. Tôi thấy, các chú hướng dẫn rất chu đáo, nhiệt tình, thủ tục xử lý rất nhanh chóng, tiện lợi. Đặc biệt, là tôi được tiếp nhận thủ tục cấp thẻ căn cước ngay tại đây, không phải quay vào thành phố Hồ Chí Minh như trước nên giảm được thời gian, công sức cho tôi".

Trung úy Bùi Đình Nhiêu, cán bộ trưng tập được tăng cường cho tổ công tác chia sẻ: Hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì để vừa thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước, kích hoạt định danh điện tử cho công dân, vừa hướng dẫn cho công an cấp xã tiếp nhận nhiệm vụ này. Kể từ ngày 1/3 đến 13/3, tổ công tác đã tiếp nhận, xử lý và kích hoạt gần 200 định danh điện tử và giải quyết gần 450 hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân. Nhìn chung, sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, do làm tốt công tác tuyên truyền nên người dân trên địa bàn vẫn nắm được chủ trương và đến làm thủ tục bình thường, không bị gián đoạn.

Được biết, trong thời gian đầu hoạt động theo mô hình mới, Công an tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn duy trì các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, kích hoạt định danh điện tử tại trụ sở công an cấp huyện (cũ) nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho công dân không bị gián đoạn, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho người dân. Riêng trên địa bàn TP Thanh Hóa, việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước sẽ được lực lượng công an thực hiện tại trụ sở Công an phường Đông Thọ và trụ sở Công an xã Đông Khê, TP Thanh Hóa. Các trường hợp công dân đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại Công an cấp huyện trước đây nhưng không đăng ký chuyển phát qua bưu điện, người dân sẽ liên hệ công an cấp xã nơi cư trú để nhận.

