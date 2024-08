Khóa học An toàn hóa chất của Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, việc sử dụng hóa chất đã trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng để sử dụng hóa chất một cách an toàn thì không phải ai cũng biết. Trước tình hình đó, Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục (TIEC) đã tổ chức khóa học An toàn hóa chất. Vậy khóa học này có gì đặc biệt, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Tại sao cần tham gia khoá học an toàn hóa chất?

Tại sao cần tham gia Khoá học An toàn hóa chất?

Việc tham gia Khóa học An toàn hóa chất là vô cùng cần thiết, mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:

Tuân thủ pháp luật

Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động tham gia và hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm bắt buộc phải được đào tạo về an toàn hóa chất. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức cho người lao động tham gia khóa học này. Việc tham gia Khóa học An toàn hóa chất có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử phạt hành chính.

Bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người

Hóa chất tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ngộ độc, bỏng, nổ, gây ung thư... Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng hóa chất an toàn sẽ giúp bạn nhận biết được các nguy cơ, có biện pháp phòng ngừa phù hợp để bảo vệ bản thân khỏi những tai nạn nghề nghiệp. Đồng thời, bạn cũng có thể góp phần nâng cao ý thức an toàn cho những người xung quanh, tạo môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người.

Nâng cao kỹ năng

Khóa học An toàn hóa chất sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng, vận chuyển, bảo quản, xử lý hóa chất một cách an toàn và hiệu quả. Nhờ vậy, bạn có thể nâng cao năng suất lao động nhưng vẫn bảo vệ được bản thân.

Thông tin về Khóa học An toàn hóa chất của Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục

Đối tượng tham gia khóa học

Đối tượng tham gia Khóa học An toàn hóa chất.

Căn cứ theo Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP, đối tượng bắt buộc phải tham gia Khóa học An toàn hóa chất bao gồm 3 nhóm:

- Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

- Nhóm 3: Người lao động làm việc trực tiếp liên quan đến hóa chất.

Nội dung khóa học

Nội dung Khóa học An toàn hóa chất.

Nội dung khóa học cũng được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cụ thể:

- Nhóm 1: Các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất; các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất; phương pháp ứng phó, khắc phục sự cố liên quan đến hóa chất.

- Nhóm 2: Các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất; các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phân loại hóa chất; quy trình quản lý an toàn và đảm bảo kỹ thuật; các yếu tố gây nguy hiểm và giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố.

- Nhóm 3: Các hóa chất và nguy cơ gây mất an toàn; quy trình sản xuất, bảo quản hóa chất; cách ứng phó sự cố.

Mức học phí

- Học phí Khóa học An toàn hóa chất của Viện đào tạo và Hợp tác Giáo dục tính đến thời điểm hiện tại chỉ từ 300.000 VNĐ/học viên/khóa.

Cách thức đăng ký

Để đăng ký khóa học Khóa học An toàn hóa chất bạn cần chuyển bị hồ sơ bao gồm: phiếu đăng ký, 2 ảnh thẻ 4x6cm, bản sao CMND/CCCD có công chứng. Sau đó bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại TIEC hoặc nộp qua website https://viendaotao.vn/

Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Đơn vị tổ chức Khóa học An toàn hóa chất uy tín và chất lượng

Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục - Địa chỉ tổ chức Khóa học An toàn hóa chất uy tín và chất lượng.

Viện Đào tạo và Hợp tác Giáo dục là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là về lĩnh vực an toàn hóa chất. Với nhiều năm kinh nghiệm, TIEC cam kết mang đến cho học viên khóa học An toàn hóa chất cũng như các khóa học An toàn lao động khác chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người lao động.

Đến với TIEC, học viên sẽ được học tập với:

- Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực an toàn hóa chất, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và thực hành.

- Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm phòng học lý thuyết, khu thực hành khang trang, hiện đại.

- Chương trình đào tạo xây dựng bài bản, bám sát thực tế và được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính khoa học và thực tiễn.

- Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ An toàn hóa chất do TIEC cấp, có giá trị trên toàn quốc và được công nhận bởi các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Với những ưu điểm trên, TIEC chính là địa chỉ tổ chức Khóa học An toàn hóa chất uy tín và chất lượng. Hãy đến ngay với TIEC để nhận được khóa học chuyên nghiệp với mức giá ưu đãi và đầy hấp dẫn. Đừng quên tham khảo các khoá học cấp chứng chỉ An toàn Lao động khác tại TIEC nhé.

Thông tin liên hệ: Viện Đào tạo và Hợp tác giáo dục - Website: https://viendaotao.vn/ Trụ sở: - Văn phòng Hà Nội: Tầng 4 Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội - Văn phòng TP HCM: 47/3 Đường 27 Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM - Văn phòng Cần Thơ: M3 Đường 27 KĐT mới Hưng Phú, P.Hưng Thạnh , TP Cần Thơ - Email: viendaotao@tiec.edu.vn - tuyensinhvdt@gmail.com - Hotline: 0976.380.555 - 0968.099.565

DH