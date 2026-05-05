Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Sáng 5/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Điều chỉnh quy hoạch theo hướng cập nhật bối cảnh phát triển mới

Trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc về phát triển nhanh, bền vững, hài hòa vùng miền và gắn kinh tế với quốc phòng – an ninh, quan điểm điều chỉnh quy hoạch lần này được mở rộng và cụ thể hóa theo hướng cập nhật bối cảnh phát triển mới. Dự thảo điều chỉnh quy hoạch nhấn mạnh hơn mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, bổ sung các định hướng mới về tổ chức không gian phát triển, khai thác không gian số, không gian biển, vùng trời, kinh tế tầm thấp (LAE), phát triển hạ tầng chiến lược và thúc đẩy đồng thời kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển, qua đó nâng vai trò Thanh Hóa thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xây dựng dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết, có 3 nội dung chính cần điều chỉnh, bao gồm: Cập nhật địa danh, định hướng tổ chức các hạ tầng xã hội sau khi hình thành chính quyền địa phương 2 cấp. Cập nhật các chủ trương, đường lối, định hướng quy hoạch cấp trên và của tỉnh, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các điều chỉnh quy hoạch cấp trên như điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, điều chỉnh quy hoạch các ngành quốc gia... để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch cấp trên. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương hướng phát triển từng ngành, từng lĩnh vực, phương hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và đất đai để khắc phục các bất cập, tăng tính khả thi, sự hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực để phát triển một cách hiệu quả.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ có 7 chỉ tiêu cụ thể được điều chỉnh theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; đồng thời bổ sung thêm 10 chỉ tiêu và giữ nguyên 13 chỉ tiêu.

Trong đó, một số chỉ tiêu trọng tâm được điều chỉnh, như Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới... Một số chỉ tiêu quan trọng cần bổ sung như thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030; tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm; hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030...

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng nêu bật các phương hướng tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng đã phân tích làm rõ những điều kiện, căn cứ để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, sau 3 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản hình thành nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình thực hiện cũng xuất hiện những tồn tại, bất cập cần điều chỉnh quy hoạch để tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, các chủ trương, đường lối tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột về phát triển trong thời gian gần đây; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đã đề ra nhiều tư duy mới cần được vận dụng sáng tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Do vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, ngành chức năng trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính và đơn vị tư vấn là Liên danh Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa và Viện Năng lượng - Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ mốc thời gian, lộ trình hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được tỉnh và Trung ương xác định, từ đó yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, bảo đảm việc thực hiện điều chỉnh diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng.

Phong Sắc