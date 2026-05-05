Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Sáng 5/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Cao Văn Cường, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự hội nghị.

Điều chỉnh quy hoạch theo hướng cập nhật bối cảnh phát triển mới

Trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc về phát triển nhanh, bền vững, hài hòa vùng miền và gắn kinh tế với quốc phòng – an ninh, quan điểm điều chỉnh quy hoạch lần này được mở rộng và cụ thể hóa theo hướng cập nhật bối cảnh phát triển mới. Dự thảo điều chỉnh quy hoạch nhấn mạnh hơn mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, bổ sung các định hướng mới về tổ chức không gian phát triển, khai thác không gian số, không gian biển, vùng trời, kinh tế tầm thấp (LAE), phát triển hạ tầng chiến lược và thúc đẩy đồng thời kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển, qua đó nâng vai trò Thanh Hóa thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo kết quả xây dựng dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện đơn vị tư vấn cho biết, có 3 nội dung chính cần điều chỉnh, bao gồm: Cập nhật địa danh, định hướng tổ chức các hạ tầng xã hội sau khi hình thành chính quyền địa phương 2 cấp. Cập nhật các chủ trương, đường lối, định hướng quy hoạch cấp trên và của tỉnh, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các điều chỉnh quy hoạch cấp trên như điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, điều chỉnh quy hoạch các ngành quốc gia... để bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy hoạch cấp trên. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương hướng phát triển từng ngành, từng lĩnh vực, phương hướng phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và đất đai để khắc phục các bất cập, tăng tính khả thi, sự hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực để phát triển một cách hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ có 7 chỉ tiêu cụ thể được điều chỉnh theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; đồng thời bổ sung thêm 10 chỉ tiêu và giữ nguyên 13 chỉ tiêu.

Trong đó, một số chỉ tiêu trọng tâm được điều chỉnh, như Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới... Một số chỉ tiêu quan trọng cần bổ sung như thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030; tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm; hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030...

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng nêu bật các phương hướng tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng đã phân tích làm rõ những điều kiện, căn cứ để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa sát yêu cầu thực tiễn, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, sau 3 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản hình thành nền tảng phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình thực hiện cũng xuất hiện những tồn tại, bất cập cần điều chỉnh quy hoạch để tháo gỡ.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, các chủ trương, đường lối tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết trụ cột về phát triển trong thời gian gần đây; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đã đề ra nhiều tư duy mới cần được vận dụng sáng tạo nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới. Do vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là yêu cầu cấp thiết.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, ngành chức năng trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính và đơn vị tư vấn là Liên danh Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa và Viện Năng lượng - Bộ Công Thương tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch theo yêu cầu, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ mốc thời gian, lộ trình hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được tỉnh và Trung ương xác định, từ đó yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, bảo đảm việc thực hiện điều chỉnh diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #quy hoạch tỉnh Thanh Hóa #Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa #Điều chỉnh quy hoạch #GRDP #Đầu Thanh Tùng #Mai Xuân Liêm #Nghị quyết của Đảng #Thu nhập bình quân đầu người #tầm nhìn đến năm 2045

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo...
[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời...
[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 72 năm, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập...
Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây hơn 7 thập kỷ, tại mặt trận Điện Biên Phủ nóng bỏng, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, quân và dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Trong bản anh hùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh