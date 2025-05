Khai mạc Lễ hội Làng Sen và khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê”

Lễ hội Làng Sen được tổ chức quy mô toàn quốc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, ý nghĩa; hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sống động, đa sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tối 15/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao-Du lịch và Bộ Công an tổ chức trọng thể Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” tại Nghệ An.

Tham dự có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn Phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan; lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Làng Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh Làng Sen - nơi sinh ra và gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung rất đỗi thân thương, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và là nơi được đón nhiều du khách quốc tế về thăm.

Về với Kim Liên, mỗi người dân đều lắng sâu tấm lòng thành kính, xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ - "Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta."

Du khách, bạn bè quốc tế lại có dịp hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người; ngưỡng mộ tầm vóc to lớn về tư tưởng nhân văn, tình đoàn kết quốc tế cao cả của người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới - Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh Nghệ An tự hào từ phong trào văn nghệ quần chúng năm 1981 với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen tạo ra nhiều hiệu ứng tốt đẹp, được nâng lên thành Lễ hội Làng Sen cấp tỉnh và quốc gia, một sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế.

Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức quy mô toàn quốc với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, ý nghĩa; hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật sống động, đa sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng, niềm tin son sắt của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Ông Trung nhấn mạnh một dấu ấn đặc biệt của năm nay, cùng với Chương trình Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 là khánh thành công trình Tượng “Bác Hồ về thăm quê” do Bộ Công an tặng.

Từ nay, trong quần thể không gian Làng Sen và Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên có thêm công trình vô cùng có ý nghĩa. Sự hiện diện của bức tượng làm cho mọi người luôn thấy Bác như vẫn bên ta mỗi ngày, với trái tim yêu thương mênh mông và tình cảm thiêng liêng với quê hương “nghĩa trọng tình cao”; nhắc nhở mỗi người dân Nghệ An luôn ghi nhớ và cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện bằng được mong muốn của Người: "Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An sớm trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc."

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất đưa Nghệ An phát triển, xứng đáng là quê hương Bác Hồ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong rằng từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025, giá trị di sản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, những ấn tượng tốt đẹp về quê hương và con người xứ Nghệ mộc mạc, đằm thắm và trọn vẹn nghĩa tình sẽ để lại ấn tượng đẹp trong quý đại biểu, nhân dân, du khách gần xa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng 'Bác Hồ về thăm quê.' (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” tại tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ, bằng tất cả sự thành kính, niềm tự hào và sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn, tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng và hoàn thành công trình Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” nhằm tưởng nhớ và tôn vinh công lao to lớn trời biển của Người, tái hiện về lịch sử trên chính quê hương Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, tại chính nơi này đã từng được chứng kiến hai lần Bác Hồ về thăm quê, gặp gỡ và trò chuyện thân mật cùng Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An vào năm 1957 và 1961.

Đây sẽ là một trong những công trình văn hóa mang tính biểu tượng, là tác phẩm điêu khắc tiêu biểu, có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc; được xây dựng quy mô lớn tại vị trí trang trọng, hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và khung cảnh lịch sử tiêu biểu.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ mong muốn Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” không chỉ là công trình có ý nghĩa biểu tượng, mang giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, mà còn là một công trình văn hóa-kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu; trở thành “địa chỉ đỏ,” điểm đến hấp dẫn và ấn tượng trong hành trang du khách trong và ngoài nước hành hương về quê Bác.

Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp nhằm làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị công trình Tượng đài một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tiếp theo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” tại tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ lễ hội, các đại biểu cùng nhân dân thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” gồm 3 chương với chương 1: Tiếng gọi non sông; chương 2: Lời Bác sáng mãi muôn đời; chương 3: Tượng đài trong muôn triệu trái tim với sự tham gia của các ca sỹ Tùng Dương, Trọng Tấn, Tân Nhàn và các nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc Công an Nhân dân, Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An... nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại./.

Theo TTXVN