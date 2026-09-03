Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung

Chiều 3/9, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K54 và lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành trong tỉnh.

Khóa học có 195 học viên, gồm 150 học viên của 4 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K54 và 45 học viên của lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; quản lý kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Ngoài giờ học lý thuyết, học viên tham gia tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó làm rõ hơn mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Học lý luận chính trị không phải chỉ để có thêm một tấm bằng. Mỗi đồng chí cần coi khóa học là cơ hội để củng cố nền tảng tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy và đạo đức công vụ.

Trước những thông tin nhiều chiều, những vấn đề phức tạp, người cán bộ phải giữ được sự tỉnh táo, không dao động, không cực đoan, không chạy theo dư luận; biết dựa trên quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật và thực tiễn để xem xét, quyết định. Sau khóa học, điều cần có không chỉ là kiến thức nhiều hơn, mà là cách nghĩ chín chắn hơn, cách nói thuyết phục hơn và cách làm trách nhiệm hơn.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi học viên ngay từ đầu khóa học hãy lựa chọn một việc khó, một điểm nghẽn hoặc một vấn đề mình còn trăn trở tại cơ quan, địa phương.

Đó có thể là một hồ sơ tồn đọng; một thủ tục còn gây phiền hà; một dự án chậm tiến độ; một nhiệm vụ chuyển đổi số chưa đi vào thực chất; một vụ việc Nhân dân chưa đồng thuận...

Và hãy mang vấn đề ấy vào bài học, trao đổi với giảng viên, thảo luận với đồng chí, đồng nghiệp, soi chiếu bằng lý luận và pháp luật để tìm cách giải quyết. Nếu cuối khóa học, mỗi đồng chí có được một giải pháp khả thi để áp dụng vào công việc, thì đó chính là một kết quả học tập thiết thực.

Các học viên tại lớp khai giảng.

Cùng với đó, học để tự đổi mới phương pháp và tác phong công tác. Trong công tác tư tưởng, phải chủ động nắm tình hình, lắng nghe từ cơ sở, cung cấp thông tin kịp thời, giải thích có lý, thuyết phục có tình; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và không để khoảng trống thông tin làm nảy sinh hoài nghi, bức xúc.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các giảng viên mang đến lớp không chỉ kiến thức trong giáo trình, mà cả vốn sống, kinh nghiệm công tác và sự trăn trở trước những vấn đề của tỉnh, của cơ sở. Bài giảng phải đúng quan điểm, chắc về lý luận, nhưng cũng phải có hơi thở của cuộc sống; phải giúp học viên không chỉ biết “chủ trương là gì”, mà hiểu “vì sao phải làm”, “làm bằng cách nào” và “kết quả được đo bằng gì”.

Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị có cán bộ được cử đi học tạo điều kiện để học viên tập trung học tập; phối hợp với nhà trường quản lý, đánh giá thực chất. Sau khóa học, quan tâm giao việc, thử thách và tạo môi trường để cán bộ vận dụng kiến thức, phát huy năng lực.

“Đào tạo chỉ thật sự có ý nghĩa khi kiến thức học được trở thành chất lượng công việc và sự trưởng thành của cán bộ”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.

Quốc Hương