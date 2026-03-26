Kết nối truyền thông mở đường cho giá trị văn hóa, di sản và du lịch

Chiều 26/3, tại Trung tâm hội nghị FLC Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch”.

Quang cảnh hội thảo “Kết nối, quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch”.

Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đồng chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có 140 đại biểu là các chuyên gia; lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các công ty truyền thông và thiết bị Media đến từ 54 cơ quan, đơn vị trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh cho biết: Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi, mà còn được xác định là dấu mốc quan trọng, đánh dấu quá trình chuyển dịch của VTV8 hướng tới trở thành kênh truyền hình chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch từ năm 2026. Từ đó quảng bá mạnh mẽ, chia sẻ và lan tỏa các thông tin đến gần hơn với nhiều người dân trong cả nước cũng như lan tỏa giá trị thông tin ra ngoài thế giới.

Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu chia sẻ ý kiến tại tọa đàm “Truyền thông phát huy giá trị di sản”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Hội thảo là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện diễn ra trong tuần lễ Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Để du lịch Gia Lai tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Lâm Hải Giang mong muốn VTV8 tiếp tục đồng hành và quảng bá các năng to lớn về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề thực tiễn được đặt ra: Từ việc khai thác hiệu quả “mỏ vàng” văn hóa, di sản, đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và định vị thương hiệu địa phương trên các nền tảng truyền thông hiện đại. Đặc biệt, nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, văn nghệ sỹ, góp phần làm rõ hơn cơ chế phối hợp để đưa các giá trị văn hóa bản địa lan tỏa một cách tự nhiên và bền vững. Việc liên kết giữa nhà quản lý, cơ quan truyền thông và doanh nghiệp là chìa khóa để hình thành những chiến dịch quảng bá có chiều sâu, tạo ra giá trị kinh tế thực chất từ di sản.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa VTV8 với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan báo chí và các đối tác truyền thông. Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, nơi truyền thông không chỉ dừng lại ở việc quảng bá, mà còn đóng vai trò kiến tạo giá trị, góp phần đưa văn hóa, di sản và du lịch Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Giám đốc VTV8 Nguyễn Lâm Thanh và Ông Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao biên bản hợp tác.

Trong khuôn khổ của chương trình, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác với VTV8 và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

