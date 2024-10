Kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024

Sáng 24/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, HTX, trang trại trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm nông nghiệp của Thanh Hóa được tiêu thụ tại 50 tỉnh, thành phố

Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường báo cáo tại hội nghị.

Trong năm 2024, công tác kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành có liên quan, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Qua đó, các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Thanh Hóa đã được khách hàng nhiều nơi biết đến như: Nem chua, măng khô Mường Ca Da, gạo nếp Cay Nọi, gạo nếp hạt cau, bánh gai Tứ Trụ, nước mắm Ba Làng, nước mắm Lê Gia, ...

Các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành, nhân rộng, tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi và số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phong trào, mô hình, điển hình về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được phát huy, đẩy mạnh; liên kết chuỗi tiếp tục góp phần tiêu thụ ổn định nông sản cho nông dân theo mùa vụ, tình trạng “được mùa rớt giá” không còn xảy ra. Công tác chuyển đổi số thúc đẩy sản xuất, quảng bá, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có thêm 355 doanh nghiệp với 400 sản phẩm OCOP lên sàn TMĐT, nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 600 doanh nghiệp tham gia quảng bá bán hàng trên các sàn TMĐT với trên 1.050 sản phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn của tỉnh đã được phát triển sâu rộng, đến nay sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của Thanh Hóa đã có mặt ở gần 50 tỉnh, thành và đã xuất khẩu sang thị trường 20 nước, khu vực trên thế giới.

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm & Thương mại, dịch vụ Lê Gia (Hoằng Hóa) tham luận tại hội nghị.

Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò làm cầu nối để thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho nông dân, góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng ngành nông nghiệp sớm trở thành ngành sản xuất hàng hóa

Tổng giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông Nguyễn Hồng Phong tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả sản xuất, tiêu thụ và kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024. Đồng thời, trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, vướng mắc và đề ra giải pháp nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ và thúc đẩy kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Hiện nay, mới có khoảng 30% sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được phân phối thông qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng theo chuỗi giá trị, còn lại được phân phối tới người tiêu dùng chủ yếu thông qua hệ thống chợ truyền thống, các cửa hàng, điểm kinh doanh thực phẩm, nông sản nhỏ lẻ. Người sản xuất vẫn còn bị động trong sản xuất, thiếu thông tin thị trường, chưa gắn kết chặt chẽ với các cơ sở kinh doanh theo chuỗi giá trị, dẫn đến tình trạng “được mùa, rớt giá”... Qua hội nghị này sẽ góp phần giúp ngành nông nghiệp, đặc biệt là các địa phương có định hướng trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Các doanh nghiệp có cơ hội ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp tỉnh sớm trở thành ngành sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, kết nối các cơ sản xuất với cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đề nghị các sở, ngành, các địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Ngành nông nghiệp và doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch phát triển và sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các đại biểu, đã có 10 hợp đồng của 20 doanh nghiệp tham gia cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông sản thụ phẩm an toàn được ký kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nối cung - cầu nông sản thực phẩm năm 2023 - 2024.

Lê Hợi